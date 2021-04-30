Екатеринбург встал в предпраздничные пробки

Екатеринбург в предпраздничный день встал в 10-балльных пробках. Из-за сокращённого рабочего дня в городе раньше времени наступил час пик.
Наиболее сложная дорожная обстановка наблюдается на проспекте Ленина, а также на улицах Малышева, Куйбышева, 8 Марта, Карла Либкнехта, Восточной, Белинского, Шейнкмана, Декабристов. Также движение остановилось на Блюхера, пр. Космонавтов, Гражданской, Готвальда и Черепанова. Заторы возникли и на отдельных участках ЕКАД.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", сразу два ДТП зафиксированы на ул. Халтурина, по одному на Токарей, Якова Свердлова, Челюскинцев, Ленина. Усугубляют ситуацию многочисленные перекрытия.
Ранее "Облгазета" также сообщала, что сегодня с 20:00 в центре уральской столицы перекроют ряд улиц. В связи с этим общественному транспорту придётся ехать в объезд. Подробнее об этом читайте тут.