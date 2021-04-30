Екатеринбург встал в предпраздничные пробки

В пробках встал весь центр Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов.

Екатеринбург в предпраздничный день встал в 10-балльных пробках. Из-за сокращённого рабочего дня в городе раньше времени наступил час пик.

Наиболее сложная дорожная обстановка наблюдается на проспекте Ленина, а также на улицах Малышева, Куйбышева, 8 Марта, Карла Либкнехта, Восточной, Белинского, Шейнкмана, Декабристов. Также движение остановилось на Блюхера, пр. Космонавтов, Гражданской, Готвальда и Черепанова. Заторы возникли и на отдельных участках ЕКАД.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", сразу два ДТП зафиксированы на ул. Халтурина, по одному на Токарей, Якова Свердлова, Челюскинцев, Ленина. Усугубляют ситуацию многочисленные перекрытия.

Фото: Яндекс.Карты

Ранее "Облгазета" также сообщала, что сегодня с 20:00 в центре уральской столицы перекроют ряд улиц. В связи с этим общественному транспорту придётся ехать в объезд. Подробнее об этом читайте тут.