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Общество / Авто и транспорт
30 апреля 2021, 18:48

В майские праздники общественный транспорт Екатеринбурга изменит график работы

общественный транспорт

Горожанам стоит заранее выбирать маршрут своего движения. Фото: Владимир Мартьянов.

Майские праздники внесли коррективы в работу общественного транспорта Екатеринбурга. График движения будет изменён для трамваев, троллейбусов, автобусов и метро.

По данным ЕМУП "Гортранс", с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая включительно весь наземный транспорт будет работать по расписанию выходного дня. А с 4 по 7 мая включительно - по расписанию рабочего. Подземка будет работать также, уточнили в Екатеринбургском метрополитене.

Отмечается, что 9 мая будет осуществляться закрытие движения транспорта по пр. Ленина (от Московской до Луначарского), в связи с празднованием Дня Победы. Информация о закрытии и направлении движения автобусов, троллейбусов и трамваев будет размещена позже.

Подробнее с режимом работы трамваев и троллейбусов можно ознакомиться тут, а метро - тут.

Ранее "Облгазета" сообщала, что в период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая в столице Урала изменится график движения 33 автобусных маршрутов.

Напомним, сегодня, 30 апреля, из-за репетиций парада в городе изменятся маршруты трамваев и автобусов.

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Стало известно, как изменятся маршруты екатеринбургских автобусов из-за закрытия моста на Блюхера.

Опубликованы схемы движения автобусов Екатеринбург – Берёзовский на время закрытия Блюхеровского моста.

Областная газета Свердловской области

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