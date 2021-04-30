В майские праздники общественный транспорт Екатеринбурга изменит график работы

Майские праздники внесли коррективы в работу общественного транспорта Екатеринбурга. График движения будет изменён для трамваев, троллейбусов, автобусов и метро.
По данным ЕМУП "Гортранс", с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая включительно весь наземный транспорт будет работать по расписанию выходного дня. А с 4 по 7 мая включительно - по расписанию рабочего. Подземка будет работать также, уточнили в Екатеринбургском метрополитене.
Отмечается, что 9 мая будет осуществляться закрытие движения транспорта по пр. Ленина (от Московской до Луначарского), в связи с празднованием Дня Победы. Информация о закрытии и направлении движения автобусов, троллейбусов и трамваев будет размещена позже.
Подробнее с режимом работы трамваев и троллейбусов можно ознакомиться тут, а метро - тут.
Ранее "Облгазета" сообщала, что в период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая в столице Урала изменится график движения 33 автобусных маршрутов.
Напомним, сегодня, 30 апреля, из-за репетиций парада в городе изменятся маршруты трамваев и автобусов.
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