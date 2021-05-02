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Общество / Авто и транспорт
2 мая 2021, 16:49

В Екатеринбурге 12 новых остановок общественного транспорта получили названия

Остановка

Речь, в частности, идёт об остановках на ВИЗе, Юго-Западном, Химмаше и в микрорайоне Академический. Фото: Владимир Мартьянов.

Комиссия по наименованиям топонимических объектов Екатеринбурга утвердила наименования 12 остановок общественного транспорта в уральской столице. Речь, в частности, идёт об остановках на ВИЗе, Юго-Западном, Химмаше и в микрорайоне Академический.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, наименования получили следующие остановки:

  • на ул. Рябинина, рядом с проспектом Академика Сахарова, в направлении движения от Академика Сахарова до Академика Парина, и рядом с ул. Академика Парина, в направлении от Академика Парина до Академика Сахарова - ост. "Патрушиха";
  • на ул. Академика Парина, рядом с ул. Рябинина, в направлении движения от Рябинина в сторону ул. Вильгельма де Геннина, а также рядом с ул. Вильгельма де Геннина, в направлении от Вильгельма де Геннина до Рябинина - ост. "Детский сад №43";
  • на ул. Суходольской, после перекрёстка Суходольская - Черемшанская - Тенистая, в сторону ул. Светлореченская - ост. "Суходольская";
  • на ул. Тенистой, после перекрёстка Суходольская - Черемшанская - Тенистая, в сторону ул. Рябинина - ост. "Черемшанская";
  • на ул. Заводской, рядом с домом №30, в сторону ул. Ясная - ост. "Детская поликлиника №11";
  • на дублёре ул. Бебеля рядом с домом №148, в сторону ул. Пехотинцев - ост. "Парк "Таганская слобода";
  • на ул. Чкалова, возле дома №231, в сторону ул. Амундсена - ост. "Лесопарк Юго-Западный";
  • на ул. Академика Вонсовского, рядом с домом №15, в сторону ул. Амундсена - ост. "Улица Михеева";
  • на ул. Декабристов, в районе дома №3, в сторону переулка Базовый - ост. "Сибирский тракт";
  • на ул. Косарева, после перекрёстка Бородина - Косарева, в сторону Инженерной - ост. "Школа №105";
  • на ул. Косарева, до перекрёстка Бородина - Косарева, в сторону Грибоедова - ост. "Библиотека №3";
  • на ЕКАДе, после перекрёстка пр. Космонавтов - ул. Берёзовая, в оба направления - ост. "Озеро Лебяжье".

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Областная газета Свердловской области

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