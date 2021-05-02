В Екатеринбурге 12 новых остановок общественного транспорта получили названия Юрий Петухов

Речь, в частности, идёт об остановках на ВИЗе, Юго-Западном, Химмаше и в микрорайоне Академический. Фото: Владимир Мартьянов.