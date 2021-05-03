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Общество / Авто и транспорт
3 мая 2021, 23:43

Движение на трассе Екатеринбург – Тюмень частично запущено

пробка

В сторону Екатеринбурга всё ещё стоит многокилометровая пробка. Движение затруднено. Фото: Яндекс.Карты.

На 23 километре трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень частично восстановили движение. Ранее там произошло ДТП с тремя фурами.

По предварительным данным, фура въехала в стоящие на обочине грузовые автомобили, после чего произошло возгорание всех трёх транспортных средств. Существовала угроза взрыва – одна из машин перевозила алюминиевую пудру. Однако на место своевременно прибыли сотрудники МЧС. Огнеборцы уже ликвидировали пожар. Люди не пострадали.

Известно, что из-за ЧП движение в направлении Екатеринбурга было временно перекрыто. Чтобы восстановить движение транспорта в сторону уральской столицы, спасатели сделали пропил в отбойнике.

"В целях обеспечения проезда было демонтировано 20 метров барьерного ограждения, движение запущено по встречной полосе. Учитывайте этот факт при построении маршрута", – отметили в ФКУ "Уралуправтодор".

Судя по данным сервиса Яндекс.Карты, в сторону столицы Урала всё ещё стоит многокилометровая пробка. Движение затруднено.

Областная газета Свердловской области

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