Из-за репетиции парада в Екатеринбурге изменятся маршруты автобусов и трамваев

Автобусам №1, 21, 24, 27, 28, 32, 50, 54, 57, 57А, 61 и 19 придётся ехать в объезд. Фото: Галина Соловьёва.

4 мая в столице Урала пройдёт последняя ночная репетиция парада Победы. В связи с этим в городе временно изменится схема движения 24 маршрутов общественного транспорта – 12 автобусов и 12 трамваев.

По данным ЕМУП "Гортранс", сегодня с 20:00 до завершения репетиции в городе закрывается движение транспорта по пр. Ленина (от Карла Либкнехта до Репина), улицам Репина (от Ленина до Малышева), Татищева (от Репина до Мельникова), 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина), Бориса Ельцина (от дома № 10 до 8 Марта). Из-за этого автобусам №1, 21, 24, 27, 28, 32, 50, 54, 57, 57А, 61 и 19 придётся ехать в объезд. С изменённым маршрутом можно ознакомиться ниже.

Фото: ЕМУП "Гортранс"

В указанный период времени также изменится схема движения трамваев №2, 6, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 23, 26, 27 и 32. Они поедут в объезд пр. Ленина (от ул. Луначарского до ул. Московская), ул. Татищева (от ул. Красноуральская до пр. Ленина) и по ул. Московская (от ул. Радищева до Дворца молодёжи).

Фото: ЕМУП "Гортранс"

Всего к военному параду в Екатеринбурге будет привлечено 2,5 тыс. человек, около 130 единиц военной техники и свыше 10 летательных аппаратов.

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