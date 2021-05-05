Движение на трассе Екатеринбург – Тюмень полностью восстановлено

Движение восстановлено. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловская области.

На трассе Екатеринбург – Тюмень устранили последствия вчерашнего ДТП. Дорога открыта для движения.

Напомним, накануне на 23 километре дублёра Сибирского тракта фура въехала в стоящие на обочине грузовые автомобили, после чего произошло возгорание всех трёх транспортных средств. Существовала угроза взрыва – одна из машин перевозила алюминиевую пудру. Однако пожар был своевременно ликвидирован.

Сегодня утром на трассе Р-351 образовалась многокилометровая пробка. Она тянулась до места, где произошло ЧП (в направлении уральской столицы). Также был затруднён проезд через Косулино.

Сейчас же движение транспорта восстановлено. Как сообщает пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор", "прицеп эвакуирован, проезжая часть прометена". Уточняется, что движение осуществляется в штатном режиме в оба направления. По данным сервиса Яндекс.Карты, заторов на участке нет.