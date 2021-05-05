На выезде из Екатеринбурга образовалась пробка из-за массового ДТП

В результате ДТП постралдали три человека - два водителя иномарок и ребёнок-пассажир. Фото: сервис "Яндекс. Пробки"

На 190-м км Челябинского тракта сегодня столкнулись срказу несколько машин. Из-за этого на выезде из Екатеринбурга образовалась пробка.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", движение в районе аварии в сторону Челябинска организовано по одной полосе.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Предварительно известно, что Toyota Corolla столкнулась с дорожной техникой, буксируемой КАМАЗом. Следом в иномарку въехал Renault Duster, который отбросило на КАМАЗ на правой полосе. Подписчики в соцсетях сообщают, что авария могла произойти из-за плохой видимости на дороге: дорожные машины, очищающие обочины, подняли столб пыли.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В результате ДТП постралдали три человека - два водителя иномарок и ребёнок-пассажир. 35-летняя водитель Toyota Corolla госпитализирована с тяжёлыми травмами. Её четырёхлетняя дочь получила ушибы, её доставили в детскую больницу. Водитель Renault Duster от госпитализации отказалась. В грузовиках никто не пострадал.

"Со слов водителя автомашины "Рено Дастер", двигалась она примерно со скоростью 60-80 км/ч. На данном участке дороги из-за пыли от работы подметально-уборочной техникой видимость движения была ограничена. Водитель увидела, как автомашина "Тойота Королла" столкнулась с впереди движущейся техникой, после чего почувствовала, как её автомашину откинуло на другую полосу, где и произошло столкновение", - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.