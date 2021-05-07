За четыре майских дня в Свердловской области поймали 350 пьяных водителей

За первую половину праздничных выходных, с 1 по 4 мая, свердловские госавтоинспекторы поймали более 350 нетрезвых водителей. Ещё больше граждан находились за рулём без прав.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области, в ходе профилактического мероприятия "Безопасная дорога" были выявлены свыше 350 нетрезвых водителей. При этом 60 из них отказались от прохождения освидетельствования. Ещё 50 граждан задержаны за рулём нетрезвыми повторно. Последним грозит уже уголовная ответственность.
Кроме этого, задержаны 400 водителей, не имеющих права управления. Всего за четыре дня выявлено более 12 тысяч различных нарушений ПДД.
Свердловчан предупреждают, что рейды и тотальные проверки транспорта продолжаются. Отдельное внимание будет уделено отдалённым территориям, куда также будут направлены экипажи ДПС.
Госавтоинспекция напоминает!
Согласно ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в нетрезвом виде), а также ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения) предусмотрена ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет и штрафа в размере 30 000 рублей. За повторную поездку в нетрезвом виде предусмотрена уже уголовная ответственность.
Водителю без водительского удостоверения предусмотрен административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
За управление автомобилем водителю, лишённому такого права, полаггается административный штраф в размере 30 000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы.