За четыре майских дня в Свердловской области поймали 350 пьяных водителей

Рейды и тотальные проверки транспорта продолжаются. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.

За первую половину праздничных выходных, с 1 по 4 мая, свердловские госавтоинспекторы поймали более 350 нетрезвых водителей. Ещё больше граждан находились за рулём без прав.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области, в ходе профилактического мероприятия "Безопасная дорога" были выявлены свыше 350 нетрезвых водителей. При этом 60 из них отказались от прохождения освидетельствования. Ещё 50 граждан задержаны за рулём нетрезвыми повторно. Последним грозит уже уголовная ответственность.

Кроме этого, задержаны 400 водителей, не имеющих права управления. Всего за четыре дня выявлено более 12 тысяч различных нарушений ПДД.

Свердловчан предупреждают, что рейды и тотальные проверки транспорта продолжаются. Отдельное внимание будет уделено отдалённым территориям, куда также будут направлены экипажи ДПС.