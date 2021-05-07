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Общество / Авто и транспорт
7 мая 2021, 18:47

8 мая общественный транспорт Екатеринбурга изменит маршруты

общественный транспорт

Трамваи №4, 8, 13, 15, 18 и 26 поедут в объезд. Фото: Павел Ворожцов.

Жителей Екатеринбурга предупредили об изменении схемы движения общественного транспорта. Автобусы и трамваи поедут в объезд проспекта Ленина.

Речь идёт не о всей улице, а об участке от ул. Восточная до ул. Луначарского. Данный участок будет недоступен для личного и общественного транспорта с 09:45 до 11:15. Ограничения связаны с торжественным возложением венков к памятнику маршала Советского Союза Георгию Жукову.

По данным ЕМУП "Гортранс", в указанный период времени автобусы поедут по следующим улицам:

  • № 24 – в направлении конечной «п. Мичуринский (Сады)» по пр. Ленина и ул. Восточная, ул. Малышева, ул. Луначарского, пр. Ленина далее по маршруту;
  • № 27 – в направлении конечной «СТЦ Мега» по дублёру Сибирского тракта, ул. Мира, пр. Ленина, ул. Восточная, ул. Малышева, ул. Луначарского, пр. Ленина далее по маршруту;
  • № 28 – в направлении конечной «Радиоколледж» по ул. Вилонова, ул. Данилы Зверева, ул. Сулимова, ул. Учителей, ул. Уральская, ул. Гагарина, пр. Ленина, ул. Восточная, ул. Малышева, ул. Луначарского, пр. Ленина далее по маршруту;
  • № 50 – в направлении конечной «17 Мехколонна» по пр. Ленина, ул. Восточная, ул. Малышева, ул. Луначарского, пр. Ленина далее по маршруту;
  • 54 – в направлении конечной «Краснолесье» по пр. Ленина, ул. Восточная, ул. Малышева, ул. Луначарского, пр. Ленина далее по маршруту.

Путь следования трамваев будет выглядеть следующим образом:

Фото: скрин сайта ЕМУП "Гортранс"

Добавим, память о великом полководце была увековечена в Екатеринбурге 26 лет назад. Памятник Георгию Жукову был открыт в 1995 году по решению администрации Екатеринбурга и инициативе ветеранской общественности. На нём установлена табличка: «Жукову Г. К., солдату и маршалу от уральцев». Возложение цветов к подножью пьедестала стало ежегодной традицией.

Фото: Галина Соловьёва

Напомним, ранее в Екатеринбурге анонсировали массовые перекрытия улиц во время мероприятий в честь Дня Победы.

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До конца мая ветераны войны могут ездить в общественном транспорте Екатеринбурга бесплатно.

Областная газета Свердловской области

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