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Общество / Авто и транспорт
7 мая 2021, 20:35

В Екатеринбурге на Радоницу пустят дополнительные автобусы до кладбищ

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11 мая на маршруты №59 и 80 выйдет больше автобусов. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге на Радоницу к двум городским кладбищам будут организованы дополнительные автобусы. В этом году главный поминальный день православные верующие встретят во вторник, 11 мая.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, дополнительные автобусы были организованы до Окружного и Нижне-Исетского кладбищь. Ожидается, что это поможет екатеринбуржцам без задержек добраться до мест захоронений своих родных и близких.

Добавим, в церковном календаре насчитывается восемь поминальных дней, главный из которых – Радоница – в этом году приходится на 11 мая. Дни, когда поминаются усопшие родственники, каждый год приходятся на разные даты, поскольку привязаны к главному православному празднику – Пасхе.

Областная газета Свердловской области

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