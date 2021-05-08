С 12 мая в Нижнем Тагиле закроют аварийный мост на Циолковского

Почти все мостовые опоры необходимо менять, а проезжая часть не соответствует нормам. Фото: Галина Соловьёва

Администрация Нижнего Тагила объявила дату закрытия аварийного моста на улице Циолковского. Реконструкция путепровода начнётся с 12 мая. Рассказываем, как объехать закрытые участки.

В связи с закрытием моста меняется транспортное сообщение с микрорайонами Техпосёлок и Рудник 3-го Интернационала. Со среды закрываются следующие участки:

от пересечения улиц Грибоедова и Серова до Циолковского;

по ул. Циолковского от Индустриальной до ул. Октябрьской революции;

перекрёсток ул. Циолковского и Октябрьской революции, кроме направления по Циолковского от пр. Мира до поворота направо на ул. Октябрьской революции и по ул. Октябрьской революции от ул. Газетная до поворота налево на Циолковского.

Объезжать их рекомендуется через:

центр города – по пр. Мира, ул. Октябрьской революции, Заводская, Бондина, Красногвардейская, Кулибина, Фестивальная, Индустриальная;

микрорайоны Выя и Красный Камень в микрорайон Рудник 3-го Интернационала – по ул. Ермака, Жуковского, Береговая-Краснокаменская, Перова, Балакинская, Металлургов;

выезд с Северного шоссе на ул. Шевченко (при движении со стороны Дзержинского района на Тагилстрой).

Автотранспорт планируется также направлять по улицам, которые временно сделают односторонними. Речь идёт об ул. Кушвинская от Кулибина в сторону ул. Заводская и Бондина от Заводской в сторону Кулибина.

Важная информация! Общественный транспорт в микрорайон Тагилстрой поедет по улицам Кулибина - Фестивальная - Индустриальная. Появится две временные остановки - в районе пешеходных мостов через ул. Индустриальная с железнодорожного вокзала и с ул. Октябрьской революции (ЦУМ).

Напомним, что путепровод на Циолковского уже давно нуждается в реконструкции. Его потребовала закрыть прокуратура из-за несоответствия дорожным нормам. Власти города долго не решались начать ремонт из-за отсутствия средств, достаточных для обновления моста, и возникающих сложностей для граждан. Путепровод связывает Тагилстроевский район с центром города.

В октябре 2020 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с просьбой оказать финансовую поддержку для реконструкции путепровода в Нижнем Тагиле. В начале этого года, стало известно, что Средний Урал получит 1,2 млрд рублей. Половина из них пойдёт на ремонт моста на Циолковского.

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