Из Екатеринбурга возобновляются прямые рейсы на Кипр

Напомним, что международные авиаперелёты из екатеринбургского аэропорта Кольцово возобновились с 1 февраля. Фото: Галина Соловьёва

С середины июня "Победа" открывает прямые рейсы из Екатеринбурга в Ларнаку. Ожидается, что с 10 мая Кипр начнёт принимать без тестов на COVID-19 туристов, привитых "Спутником V".

Прямые рейсы открываются и из других регионов России. Предполагается, что они будут совершаться раз в неделю этим летом.

"Полётная программа в Ларнаку из Перми начнётся 14 июня. Первый рейс из Екатеринбурга запланирован на 15 июня, а из Казани — на 16 июня. Ранее "Победа" не летала в Ларнаку из этих городов", - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Известно, что она возобновляет также прямые перелёты на Кипр из Москвы. Сейчас регулярное авиасообщение между странами приостановлено из-за коронавируса. Выполняются только грузопассажирские рейсы для определённые групп граждан, не для тургрупп. На Кипре действуют жёсткие ограничения, которые ожидается, что снимут 9 мая в случае улучшения эпидобстановки. Пока россиян впускают только с двумя тестами на коронавирус. Один из них сдаётся в аэропорту Ларнаки за 30 евро.

Напомним, что международные авиаперелёты из екатеринбургского аэропорта Кольцово возобновились с 1 февраля. Первыми странами, в которые появились рейсы из уральской столицы, стали Армения и Белоруссия. Затем авиакомпании анонсировали возобновление полётов в турецкий Стамбул и на Кипр. Однако Турцию закрыли с 15 апреля до начала лета, а на Кипре ввели локдаун с комендантским часом, который распространяется на отдыхающих.

По данным сайта Кольцово, возможны также прямые перелёты на Кипр авиакомпаниями "Уральские авиалинии" и "Россия".

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