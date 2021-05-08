В Кольцово встретили водяной аркой первый самолёт из Минска

Возобновляется авиасообщение между Екатеринбургом и Минском. Самолёт авиакомпании "Белавиа", прилетевший впервые за долгое время в Кольцово, встречали водной аркой.
С этого дня рейсы в Белоруссию станут регулярными. Они будут отправляться из столицы Урала каждую субботу в 5:10. Время в пути составит более трёх часов.
"Всего за час Embraer белорусского авиаперевозчика был заботливо обслужен и "упакован" для дальнейшего путешествия обратно в Минск", - говорится в сообщении аэропорта Кольцово в соцсетях.
Встречать долгожданные самолёты водяной аркой (струями воды от пожарных машин) считается одной из традиций гражданской авиации.
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