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8 мая 2021, 12:24

В Кольцово встретили водяной аркой первый самолёт из Минска

В Кольцово встретили водяной аркой первый самолёт из Минска

Встречать долгожданные самолёты водяной аркой (струями воды от пожарных машин) считается одной из традиций гражданской авиации. Фото: Instagram Кольцово

Возобновляется авиасообщение между Екатеринбургом и Минском. Самолёт авиакомпании "Белавиа", прилетевший впервые за долгое время в Кольцово, встречали водной аркой.

С этого дня рейсы в Белоруссию станут регулярными. Они будут отправляться из столицы Урала каждую субботу в 5:10. Время в пути составит более трёх часов.

"Всего за час Embraer белорусского авиаперевозчика был заботливо обслужен и "упакован" для дальнейшего путешествия обратно в Минск", - говорится в сообщении аэропорта Кольцово в соцсетях.

Встречать долгожданные самолёты водяной аркой (струями воды от пожарных машин) считается одной из традиций гражданской авиации.

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Областная газета Свердловской области

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