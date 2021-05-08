В Екатеринбурге закроют движение транспорта в районе пересечения трёх улиц

Перекрытия связаны с необходимостью восстановления асфальта после строительства инженерных сетей. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге временно закроют движение на пересечении улиц Шаумяна, Чкалова и Фурманова. Ограничения введут 29 и 30 мая.

Объехать закрытый участок можно будет по улицам Ясной, Московской, Амундсена и Волгоградской.

Перекрытия связаны с необходимостью восстановления асфальта после строительства инженерных сетей. Работы проведёт ООО "Брусника".

"Строители просят жителей города с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей заранее спланировать свой маршрут", - говорится в сообщении мэрии Екатеринбурга.