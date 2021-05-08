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Общество / Авто и транспорт
8 мая 2021, 12:49

В Екатеринбурге закроют движение транспорта в районе пересечения трёх улиц

Дорожники кладут асфальт

Перекрытия связаны с необходимостью восстановления асфальта после строительства инженерных сетей. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге временно закроют движение на пересечении улиц Шаумяна, Чкалова и Фурманова. Ограничения введут 29 и 30 мая.

Объехать закрытый участок можно будет по улицам Ясной, Московской, Амундсена и Волгоградской.

Перекрытия связаны с необходимостью восстановления асфальта после строительства инженерных сетей. Работы проведёт ООО "Брусника".

"Строители просят жителей города с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей заранее спланировать свой маршрут", - говорится в сообщении мэрии Екатеринбурга.

Фото: карта Екатеринбурга 2 Gis
Областная газета Свердловской области

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