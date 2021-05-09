На День Победы общественный транспорт Екатеринбурга изменил маршруты

Схему движения изменят 28 автобусов. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге на День Победы изменились схемы движения общественного транспорта – 28 автобусов и 9 трамваев. Это связано с перекрытием ряда улиц.

По данным пресс-службы мэрии, сегодня с 06:00 и до окончания праздничных мероприятий автобусы №1, 19, 21, 24, 25, 27, 28, 32, 46, 48, 50, 54, 57, 57а, 61, 64, 012, 014, 016, 018, 019, 030, 043, 045, 052 и 054 изменили схемы своего движения из-за перекрытий следующих участков улиц:

пр. Ленина (от Московской до Карла Либкнехта);

ул. 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина);

ул. Бориса Ельцина (от 8-е Марта до Челюскинцев);

ул. 8 Марта (от Куйбышева до Малышева);

ул. Карла Либкнехта (от Шевченко до Малышева);

ул. Малышева (от Розы Люксембург до Московской);

ул. Радищева (от Московская до 8 Марта).

Кроме того, с 09:30 до 11:00 изменятся маршруты автобусов №08 и 060, следующих по ул. Машиностроителей (от XXII Партсъезда до Ильича). О том, как автобусы объедут перечисленные участки смотрите ТУТ.

Перекрытия повлияют и на движение автотранспорта. В соответствии со схемой организации движения по указанным улицам будут установлены временные дорожные знаки, а также изменён режим работы светофоров.

По данным ЕМУП "Гортранс", из-за закрытия движения по пр. Ленина (от Луначарского до Московская) с 6:00 до окончания праздничных мероприятий трамваи №2, 6, 7, 13, 15, 18, 23, 26 и 32 будут следовать следующим образом:

Фото: скрин сайта ЕМУП "Гортранс"

Читайте также:

В Екатеринбурге утвердили программу празднования Дня Победы.

До конца мая ветераны войны могут ездить в общественном транспорте Екатеринбурга бесплатно.

В Екатеринбурге анонсировали массовые перекрытия улиц во время мероприятий в честь Дня Победы.