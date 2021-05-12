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12 мая 2021, 09:25

Рейс из Екатеринбурга в Сочи задерживается на восемь часов

Самолёт

Рейс из Екатеринбурга в Сочи задерживается из-за технической неисправности. Фото: Галина Соловьева

Рейс авиакомпании «Россия» из Екатеринбурга в Сочи задерживается на восемь часов. Причиной стала неисправность воздушного судна.

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, самолёт из Кольцово должен был вылететь в Сочи в 3:20 12 мая. Однако из-за технической неисправности воздушного судна B-737 авиакомпании «Россия» вылет был задержан.

Согласно данным онлайн табло аэропорта Кольцово, расчётное время вылета самолёта 11:25. На регулярный рейс FV-5614 зарегистрировано 194 пассажира, из них 20 детей. В пресс-службе аэропорта Кольцово «Областной газете» подтвердили факт задержки рейса из-за технической неисправности, а также добавили что вопросами размещения пассажиров и организацией их питания занимаются представители авиакомпании «Россия».

В аэропорту организована выездная приёмная Свердловской транспортной прокуратуры. Оказание услуг пассажирам находится на контроле прокуратуры, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото: Онлайн-табло Кольцово
Областная газета Свердловской области

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