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Общество / Авто и транспорт
12 мая 2021, 16:00

Зачем екатеринбуржцам белый сигнал светофора?

светофор с дополнительной стрелкой

Такие секции устанавливаются по решению городских властей. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге на семи перекрёстках можно заметить дополнительные секции светофора с белым светом. На них изображены поворотная стрелка и фигура пешехода.

Такие секции устанавливаются по решению городских властей. В пресс-службе мэрии "Областной газете" уточнили список мест их расположения. Это перекрёстки пр. Ленина – Московская, Московская – Островского, Белинского – Щорса, 8 Марта – Большакова, Волгоградская – Ясная, Репина – Волгоградская и Куйбышева – Розы Люксембург.

В пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу изданию рассказали, что данная секция предупреждает водителей о возможном передвижении людей по пешеходному переходу, на который они поворачивают. Помимо обеспечения безопасности новое оборудование должно сэкономить время ожидания зелёного сигнала для всех участников дорожного движения.

  • Опубликовано в №83 от 13.05.2021
Областная газета Свердловской области
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