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Общество / Авто и транспорт
12 мая 2021, 13:28

В Екатеринбурге на месяц перекроют участок улицы Дружининская

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Ограничения продлятся с 4 по 30 июня. Фото: информациооная карта на сайте мэрии.

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Дружининская, в районе пересечения с улицей Технической. Перекрытие запланировано на июнь.

По данным пресс-службы мэрии, ограничения продлятся с 4 по 30 июня. Это связано с проведением ремонта трамвайных путей на перекрёстке уже указанных улиц. Работами займётся ООО «Группа компаний «Эфес».

Граждан просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее планировать свой маршрут передвижения. Судя по карте, объехать закрытый участок можно по улицам Червонная и Коммунальная.

Ранее стало известно, что в столице Урала на четыре месяца закроют улицу Крылова от Татищева до Крауля. Подробнее об этом читайте тут.

Областная газета Свердловской области

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