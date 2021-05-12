В Екатеринбурге на месяц перекроют участок улицы Дружининская

Ограничения продлятся с 4 по 30 июня. Фото: информациооная карта на сайте мэрии.

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Дружининская, в районе пересечения с улицей Технической. Перекрытие запланировано на июнь.

По данным пресс-службы мэрии, ограничения продлятся с 4 по 30 июня. Это связано с проведением ремонта трамвайных путей на перекрёстке уже указанных улиц. Работами займётся ООО «Группа компаний «Эфес».

Граждан просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее планировать свой маршрут передвижения. Судя по карте, объехать закрытый участок можно по улицам Червонная и Коммунальная.

Ранее стало известно, что в столице Урала на четыре месяца закроют улицу Крылова от Татищева до Крауля. Подробнее об этом читайте тут.