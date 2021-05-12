Самокатам закон не писан: поправки об этом виде транспорта в правила дорожного движения не могу принять уже третий год

Абсурд, но ни электросамокат, ни моноколесо, ни гироскутер законом не отнесены к категории транспортных средств. Иллюстрация: Максим Смагин

Этой весной в Екатеринбурге резко возросла популярность кикшеринга — краткосрочной аренды электросамокатов. Пересаживаться на них уральцы стали ещё в прошлом году, чтобы не ездить в перегруженном общественном транспорте в пандемию, но в этом году благодаря разрастающимся компаниям по прокату самокатов этот вид передвижения стал ещё более распространённым. Казалось бы, дело хорошее, люди решают свою транспортную проблему, но самокаты заполонили тротуары и стали представлять реальную угрозу для пешеходов.

Пешеход на двух колёсах

Ничто не предвещало беды, шёл себе спокойно на автобусную остановку, неосторожный шаг вправо при попытке обойти разбитую тротуарную плитку, и вдруг – резкий удар. В это время мимо на электросамокате пронёсся молодой человек, он даже не обернулся, хотя чудом устоял на подножке. Удар оказался болезненным, но всё могло быть намного хуже, отклонись я в сторону ещё на несколько сантиметров. Такие или похожие истории о себе могут рассказать уже многие екатеринбуржцы.

Пугает то, что приближающегося сзади самокатчика пешеход не слышит и не видит, а значит, не может адекватно отреагировать. Появление на тротуарах так называемых «средств индивидуальной мобильности» (сюда можно также отнести моноколесо и электроскутеры) даже выработало у многих, кто передвигается пешком, особый стиль поведения: сторониться самокатчиков, не предпринимать резких изменений траектории движения, почаще оборачиваться назад. Взрослый ещё может заставить себя руководствоваться такими правилами, но не ребёнок. И очень часто именно дети страдают от столкновений с электросамокатами. Самокатчики при этом зачастую никакого наказания за совершённый наезд на пешехода не несут и спокойно уезжают с места происшествия. Ведь по закону они такие же… пешеходы. Хотя передвигаются порой с огромной скоростью. Правилами дорожного движения (ПДД) оговорена верхняя граница скорости для таких устройств, когда для управления ими не требуются водительские права – 25 километров в час. При этом максимальная мощность двигателя электрического буксировщика не должна превышать 250 ватт. Но кто же будет проверять, какой мощности двигатель установлен на самокате, или контролировать его скорость? Здесь – полная бесконтрольность, вот и носятся на них лихачи сломя голову.

С начала этого года, по словам заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области Дмитрия Панфилова, в нашем регионе зафиксировали всего два случая ДТП с участием самокатов, два человека получили травмы.

– Такое небольшое количество ДТП с самокатами – следствие того, что в ситуации, когда человек едет на самокате и врезается в пешехода, данное происшествие не квалифицируется как ДТП, – говорит Дмитрий Панфилов. – Это то же самое, как если бы два пешехода столкнулись друг с другом. Обычный несчастный случай, который не попадает в нашу статистику. Вместе с тем таких фактов сейчас уже достаточное количество.

Абсурд, но ни электросамокат, ни моноколесо, ни гироскутер законом не отнесены к категории транспортных средств. А значит, происшествия с участием их рулевых не могут регулироваться иначе как в сфере обычных гражданских правоотношений. Дело доходит до анекдотов: например, в январе этого года Московский районный суд Казани отменил решение нижестоящей инстанции о лишении прав пользователя электросамоката, отказавшегося пройти проверку на опьянение. Конечно, права тому нужны были для управления автомобилем, но сотрудники ГИБДД поймали его в подпитии на электросамокате. В итоге суд постановил: так как электросамокат не является транспортным средством, то и лишать прав за пьяную езду на нём нельзя. С такой логикой мы можем докатиться до весьма резонансных транспортных происшествий. И кого будем тогда винить?

Поправки не стали законом

Масштабный проект поправок к ПДД Министерство транспорта России подготовило ещё в 2019 году. С тех пор он несколько раз корректировался. Поправки вводят в ПДД термин «средства индивидуальной мобильности» (СИМ), который объединяет под собой электросамокаты, моноколёса, ролики, коньки, скейтборды и так далее. Предполагается, что при соблюдении определённых условий им можно будет выезжать на тротуары, пешеходные дорожки и проезжую часть улиц, где разрешённая скорость ограничена 60 километрами в час. Но за два года поправки так и не обрели силу закона. А между тем распространение электросамокатов приобрело взрывной характер, и уже невозможно игнорировать факт, что пользование ими ничем не регулируется.

– Понятно, что необходимо вносить изменения в Правила дорожного движения. Скорее всего, они будут внесены в этом году, в крайнем случае – в следующем, – говорит депутат Государственной думы Дмитрий Ионин. – Но вопрос: кто будет следить за их соблюдением?

Кстати, похожая история была у нас с велосипедами. Ввели для них требования: велосипедисты от 14 лет и старше обязаны передвигаться по велосипедной, велопешеходной дорожкам. В случае отсутствия таковых – по правому краю проезжей части. По тротуару или пешеходной дорожке велосипедист может передвигаться только в случае, если сопровождает другого велосипедиста в возрасте до 14 лет или перевозит ребенка до 7 лет. В итоге – почти все велосипедисты едут по тротуару. Их отговорка – страшно ехать по краю проезжей части, а велосипедных дорожек в городах крайне мало. Не выйдет ли такая же история и с самокатами?

Страховка по желанию

Проблему отчасти пытаются решить сами кикшеринговые компании. В приложении некоторых из них есть возможность быстрого оформления страховки перед началом движения. Страховка может быть куплена к каждой поездке отдельно. Её стоимость составляет 35 рублей. Такая страховка включает в себя риски нанесения ущерба здоровью как самого водителя самоката, так и человека, пострадавшего от столкновения с устройством мобильности, и может покрывать до 300 тысяч рублей причинённого вреда. Также в размере 300 тысяч рублей может покрываться ущерб, причинённый имуществу. Конечно, с учётом страховки стоимость поездки на арендованном электросамокате может существенно возрасти, поэтому такой страховкой пользуются не все. Но почему бы её не сделать обязательной, по аналогии с ОСАГО автомобилистов?

Но главное решение этой проблемы – создание городской инфраструктуры, учитывающей появление новых транспортных средств.

– Нужно строить велодорожки, чтобы повысить безопасность пользования самокатами, – считает руководитель общественной организации «Вело-город» Константин Мочалов. – Запретами мы ничего не сделаем. Единственный вариант – создавать среду, в которой будет комфортно передвигаться и пешеходам, и велосипедистам, и самокатчикам.

Как это работает? Первой предлагать прокат электросамокатов в Екатеринбурге ещё в прошлом году стала компания Whoosh. Этой весной в столице Урала появилась ещё одна компания по прокату электросамокатов Urent: их самокаты можно узнать по фиолетовому цвету – у конкурента Whoosh они жёлтые. Также самокаты Urent нужно пристёгивать на специальный замок, в то время как Whoosh просто оставляют на стоянках – они оборудованы противоугонной системой. Условия проката обеих компаний довольно похожи. Необходимо скачать на телефон бесплатное приложение кикшеринга и зарегистрироваться в нём. На карте в приложении найти ближайший самокат, отсканировать QR-код, который расположен на руле самоката, и начать в приложении поездку. Тогда самокат разблокируется и начнётся отчёт минут поездки. Насколько выгодны такие поездки? По словам представителя кикшеринговой компании Whoosh Юлии Камойлик, стоимость поездки на их электросамокатах складывается следующим образом: фиксированная плата (около 50 рублей) и 5 рублей — за каждую минуту поездки. Услуги второй кикшеринговой компании в Екатеринбурге чуть дешевле. То есть плата за аренду электроскутера напрямую зависит от длительности поездки. Дальность таких поездок в Екатеринбурге в среднем составляет от трёх до пяти километров. Чтобы преодолеть это расстояние на самокате с электрической тягой в условиях города, понадобится 10–15 минут. В итоге общая стоимость поездки получается выше, чем на общественном транспорте, но всё же дешевле такси. Однако дорога домой на таком скоростном электротранспорте может выйти и дороже такси, если шеринговая компания оштрафует пользователя самоката. Например, штраф за некорректную парковку, когда самокат оставляют помимо мест парковок, указанных в приложении, может составить тысячу рублей.

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ Вероника НИКИТИНА, жительница Екатеринбурга: – В минувшие майские праздники я впервые прокатилась на электросамокате. Всё довольно просто. Это действительно удобное, недорогое и быстрое средство передвижения. Конечно, я понимаю возмущение пешеходов, так как сама была в их числе. Когда в нескольких сантиметрах от тебя проносится человек на самокате на большой скорости, невольно испытываешь страх за своё здоровье и жизнь. Но, с другой стороны, пешеходы ведь тоже не всегда соблюдают правила движения, например, ходят по выделенным для велосипедистов дорожкам, что весьма неудобно. На мой взгляд, риск столкновения минимальный, если самокатчики едут аккуратно и соблюдают скоростной режим.

Травмоопасность В травмпунктах Екатеринбурга, куда позвонил журналист «Облгазеты», заявляют, что этой весной горожане постоянно обращаются за медицинской помощью с различными травмами, связанными с самокатами. Причём несчастные случаи происходят как с водителями модного транспорта, так и с пешеходами, на которых наехали эти средства передвижения. ДТП происходят и на проезжей части: в Екатеринбурге автомобилисты уже несколько раз сбивали самокатчиков, но, к счастью, смертельных случаев не было. Получить травму на самокате можно и без столкновения, например, не справившись с управлением. Так, в первых числах мая Ольга Сытник, катаясь на электросамокате в Екатеринбурге, не справилась с управлением, упала на асфальт и сильно повредила нос и губы. – Катались мы довольно быстро, дорожка была ровная, камешков или выбоин не было, никто не мешал, – вспоминает Ольга Сытник. – Просто в какой-то момент я не удержала руль и упала. Скорая приехала минут через двадцать. Кровь к тому времени уже почти перестала идти. В машине осмотрели, наложили повязку на нос, губы и подбородок – они оказались разбиты сильнее всего. В приёмном покое провели компьютерную томографию, диагностировали переломы лицевых костей без смещения, зашили рану на губе. Кстати, по словам женщины, это происшествие оформляли как ДТП. Однако, вместо гаишников проверку на трезвость проводили сами фельдшеры: пришлось разбитыми губами дышать в трубочку несколько раз.

МНЕНИЕ Владимир ЩУКИН, член Общественной палаты Cвердловской области: – Об опасности электросамокатов я говорил ещё в прошлом году. У многих горожан и автомобилистов резко отрицательное отношение к самокатчикам, которые выскакивают на проезжую часть и гоняют по тротуарам. Это дело уже нужно как-то упорядочить, изучив опыт других стран. В России отсутствует законодательная база по этим видам транспорта. С принятием соответствующих законов долго тянут, на мой взгляд, из-за нерасторопности федерального депутатского корпуса. Самокатчики должны носить специальное обмундирование: шлем, защиту на коленях и локтях и светоотражающие элементы на одежде. Считаю, что надо ограничить скорость самокатов хотя бы до 10 километров в час. Но без реального наказания за нарушения закон соблюдать никто не будет, поэтому за водителями самокатов должны следить сотрудники ГИБДД и полиция. Конечно, необходимо устанавливать и велодорожки, но в центре Екатеринбурга это сделать практически нереально из-за точечной застройки города. Поэтому нужно планировать с велодорожками хотя бы новые районы, как в Академическом.