Движение в Екатеринбурге сковали 8-балльные пробки

Город встал в вечерних пробках. Фото: Яндекс.Карты

Столица Урала стоит в вечерних пробках. Движение затрудненно на всех центральных артериях города.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", заторы образовались на протяжении почти всего проспекта Ленина, на большинстве участках улиц Малышева, Куйбышева, Первомайской, Челюскинцев и Московской. Движение на улицах Комсомольская, Мира, Софьи Ковалевской, Гагарина, Розы Люксембург, Белинского отмечено на картах пробок тёмно-красным цветом.

В городе отмечено 3 ДТП: на перекрёстках Фурманова-Московская, Сибирский тракт-пер.Базовый и в правом ряду ул. Челюскинцев. Ситуацию на дорогах также осложняют ремонтные работы на улицах Московская, Фурманова, Декабристов и Карла Либкнехта.