Екатеринбург снова стоит в пробках на мосту по улице Бебеля

Движение по всему мосту отмечено ярко-красным цветом. Фото: Яндекс.Карты

Движение на мосту по улице Бебеля в Екатеринбурге парализовано. Это связано с подготовкой к ремонту, который начнётся через пару дней.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение по мосту на улице Бебеля затруднено в обоих направлениях. Пользователи сервиса отмечают, что в правом ряде закрыли одну из полос, там сняли дорожное покрытие.

Такая же ситуация произошла в конце апреля. Тогда частично перекрыли левую часть моста из-за начала подготовительных работ, о которых не предупреждали заранее. Это спровоцировало большие пробки.

Движение на мосту по нечётной стороне улицы Бебеля закроют 15 мая. Там будут проводиться ремонтные работы. Их планируют завершить к 20 июля 2021 года. Объезд организуют по чётной стороне улицы Бебеля. В каждую сторону откроют по две полосы.

В мэрии Екатеринбурга пообещали прокомментировать ситуацию позже.