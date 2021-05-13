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Общество / Авто и транспорт
13 мая 2021, 13:32

Екатеринбург снова стоит в пробках на мосту по улице Бебеля

  Анна Митчина
Карта Екатеринбурга

Движение по всему мосту отмечено ярко-красным цветом. Фото: Яндекс.Карты

Движение на мосту по улице Бебеля в Екатеринбурге парализовано. Это связано с подготовкой к ремонту, который начнётся через пару дней.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение по мосту на улице Бебеля затруднено в обоих направлениях. Пользователи сервиса отмечают, что в правом ряде закрыли одну из полос, там сняли дорожное покрытие.

Такая же ситуация произошла в конце апреля. Тогда частично перекрыли левую часть моста из-за начала подготовительных работ, о которых не предупреждали заранее. Это спровоцировало большие пробки.

Движение на мосту по нечётной стороне улицы Бебеля закроют 15 мая. Там будут проводиться ремонтные работы. Их планируют завершить к 20 июля 2021 года. Объезд организуют по чётной стороне улицы Бебеля. В каждую сторону откроют по две полосы.

В мэрии Екатеринбурга пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Областная газета Свердловской области

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Екатеринбург снова стоит в пробках на мосту по улице Бебеля