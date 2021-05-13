Развязку у "Калины" будет строить компания, возводящая мост через Нижнетагильский пруд

На строительство развязки потратят более 6 млрд рублей. Фото: Нина Георгиева

Строить развязку будет московская компания "АльмакорГрупп". Она уже реализует проект моста через пруд в Нижнем Тагиле.

Строительная компания "АльмакорГруп" выиграла торги. Их результаты опубликованы на портале госзакупок.

В Екатеринбурге готовы были заплатить 6 млрд 398 млн 960 тыс. 385 рублей, однако выигравшая компания запросила на 32 млн меньше. Москвичи оказались единственными претендентами на реализацию проекта. Предельный срок выполнения работ - 31 декабря 2024 года.

ООО "АльмакорГруп" не впервые будет работать в Свердловской области. Сейчас они занимаются возведением моста над прудом в Нижнем Тагиле. Строительство началось в марте 2020 года.

Торги на строительство развязки у "Калины" проводятся не в первый раз. Разговоры о необходимости её возведения идут уже 10 лет. В прошлый раз торги открывались в марте этого года, но через несколько недель их отменили. В 2021 и 2022 годах на реконструкцию развязки будет выделено по 111 млн рублей, в 2023 году - свыше 2,6 млрд рублей, а оставшиеся 3,5 млрд рублей - в последующие годы. Подробнее об этом читайте в материале "Облгазеты" "Развязка близко?".