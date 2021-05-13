В Екатеринбурге может появиться музей ретроавтобусов

Он расположится у здания филиала ЕМУП «Гортранс» на улице Челюскинцев. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге идёт работа над созданием музея ретроавтобусов. Он расположится у здания филиала ЕМУП «Гортранс» на улице Челюскинцев. Девять автобусов, курсировавших в разные годы по улицам города, уже готовятся стать музейными экспонатами. Среди них – старейший в коллекции «ЛАЗ-695», использовавшийся в качестве кафе на колёсах «ЛиАЗ-5256.05» и разные модели «Икаруса». Экспозицию планируют дополнить и другими машинами. Её разместят на открытой площадке.

По словам представителя предприятия Ивана Илларионова, выставить старые машины на обозрение горожан планируется к столетию открытия регулярного автобусного движения в Екатеринбурге, то есть к 2025 году. Главный инженер автобусного филиала Андрей Эльзессер добавляет, что предприятию предстоит вложить ещё немало средств, чтобы воплотить эти мечты в жизнь. В то же время на предприятии обещают, что это никак не отразится на зарплатах водителей и кондукторов. Недавно 70 работников предприятия направили в прокуратуру коллективную жалобу на нарушение своих трудовых прав. Подробнее об этом конфликте читайте в одном из ближайших номеров «ОГ»

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