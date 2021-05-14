Главный мост Новоуральска готовится к ремонту

Мост с рабочим стажем 44 года дождался капитального ремонта Фото: Алина Калинина

Мост, ведущий от посёлка Верх-Нейвинский к Новоуральску, именуют воротами города. Здесь всегда оживлённо, а в часы пик перед контрольно-пропускным пунктом №1 выстраиваются длинные вереницы машин. Главную транспортную артерию, соединяющую закрытый город с «большой землёй», планируют этим летом капитально отремонтировать. «Облгазета» выяснила, почему ремонт откладывать больше нельзя и как новоуральцы будут пользоваться путепроводом во время его починки.

Мосту нужна помощь

Мостов в Новоуральске много, ведь прямо по городу протекает река Бунарка. Новоуральцы любят свои мосты и рассказывают о них трогательные легенды. Например, считается, что семейная жизнь сложится удачно, если жених пронесёт невесту на руках по семи мостам, и на одном из них пара прикрепит замочек, выбросив ключ в реку…

Но эти обряды моста, ведущего к зоне пропускного контроля, не касаются. Его назначение – строго утилитарное. Автодорожный путепровод длиной 174 метра построен над железнодорожными путями. С 1977 года он обеспечивает выезд новоуральцев через посёлок Верх-Нейвинский на Серовский тракт, а также обратный трафик.

За состоянием переправы новоуральцы тщательно следят. Начиная с 1990 года по заказу мэрии специализированная организация «Трансмостинжиниринг» четыре раза проводила обследования сооружения, после которых выполнялись ремонты опор моста, восстанавливались деформационные швы и дорожное полотно. После последнего исследования специалисты сделали вывод: за период эксплуатации мостовое сооружение достигло неудовлетворительного состояния. Требуют замены все элементы мостового полотна и дорожной одежды, нужен ремонт бетонных поверхностей пролётных строений и девяти опор, а также обустройство новой системы водоотвода. В 2019 году был выполнен проект, а нынче предусмотрены средства на строительные работы.

– Учитывая серьёзные основания, администрация города предложила выделить средства на капитальный ремонт путепровода. Депутаты поддержали этот план и провели корректировку бюджета, – сообщил заместитель председателя Новоуральской думы Александр Волков.

На электронной площадке городское управление капстроительства разместило конкурс по поиску подрядчика, торги намечены на 17 мая. Муниципалитет готов заплатить за проведение ремонта 81 миллион рублей и требует, чтобы работы были завершены до 30 октября текущего года.

Народ волнуется

Во время восстановительных операций на мосту будет работать только одна полоса движения с соответствующим регулированием очерёдности проезда со стороны посёлка и со стороны города. Новоуральцы восприняли новость с плохими предчувствиями. Каждое утро из города выезжают сотни людей в Екатеринбург – на работу и учёбу, ведь до уральской столицы по трассе всего 100 километров. Вечером вереницы машин следуют обратно. По одной полосе движение в эти часы может быть затруднено.

Беспокоятся о пропускной способности моста не только новоуральцы, но и их соседи.

– У нас с Новоуральском очень тесные связи, – поделилась глава ГО Верх-Нейвинский Елена Плохих, – наши жители ездят в город на работу, на приёмы к узким специалистам в поликлинику, возят малышей в детсад. В свою очередь, горожане работают у нас. Например, в бюджетных учреждениях 40 процентов специалистов – жители Новоуральска. Среди дачников и владельцев частных домов также многие имеют регистрацию в городе.

В ожидании возможного дорожного коллапса люди, постоянно пользующиеся подлежащей ремонту переправой, рассматривают альтернативные пути подъезда к городу.

– Было бы целесообразно перенаправить трафик к Новоуральску через Первоуральск и Билимбай. Дорога там хорошая, за исключением 3-километрового участка от Таватуя до Приозёрного. Его надо хотя бы щебнем отсыпать. Это земли Невьянского ГО, вкладывать в эту дорогу средства мы не имеем права. Возможно, этот вопрос может быть решён на областном уровне, – предлагает депутат Новоуральской думы Дмитрий Мясников.

К теме об эксплуатации моста во время ремонта и найденных решениях по альтернативному въезду в Новоуральск «Облгазета» ещё вернётся.