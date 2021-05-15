В мае Россия возобновит авиасообщение ещё с пятью странами

С 25 мая самолёты из России начнут летать на Мальту, в Исландию, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию. Фото: Евгения Скачкова.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела очередное заседание по предотвращению распространения коронавируса на территории России. По итогам встречи было принято решение возобновить регулярное авиасообщение с пятью государствами с 25 мая.

Как сообщается на сайте кабмина, 25 мая самолёты из России начнут летать в следующие страны:

Мексика (Москва - Канкун, 3 раза в неделю);

Исландия (Москва - Рейкьявик, 2 раза в неделю);

Португалия (Москва - Лиссабон, 3 раза в неделю);

Мальта (Москва - Валетта, 2 раза в неделю);

Саудовская Аравия (Москва - Джидда, 3 раза в неделю; Махачкала - Джидда, 1 раз в неделю; Грозный - Джидда, 1 раз в неделю).

Также в конце мая будет увеличено число рейсов в Южную Корею, Японию и Финляндию. Помимо этого оперштаб принял решение о возобновлении перелётов в за рубеж из аэропортов Челябинска, Омска, Магнитогорска, Сыктывкара и Улан-Удэ.

Напомним, 23 апреля Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси договорились о полном восстановлении авиасообщения между двумя государствами. Это касается в том числе курортов Шарм-эш-Шейх и Хургада.

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