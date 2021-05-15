С утра екатеринбуржцы встали в пробки из-за закрытия развязки перед Кольцовским трактом

В субботу, 15 мая, в Екатеринбурге на четыре месяца частично закрыли развязку на пересечении Объездной дороги и ул. Луганской. Фото: Павел Ворожцов.

В субботу, 15 мая, в Екатеринбурге на четыре месяца частично закрыли развязку на пересечении Объездной дороги и ул. Луганской. Введённое ограничение вызвало серьёзные дорожные заторы - автомобилисты уральской столицы стоят в пробках с самого утра.

По данным мэрии Екатеринбурга, движение на развязке будет ограничено в период с 15 мая по 15 сентября. Ремонтные работы на участке проводит ООО "УралДорТехнологии".

Фото: Яндекс. Пробки

В период дачного сезона сильные пробки от Ботаники до Химмаша по субботам - обыденность. Из-за закрытия развязки, большинство водителей выехали на Щербакова, что только усугубило ситуацию.

Напомним, что с сегодняшнего дня до 17 мая в Екатеринбурге также закрыто движение транспорта на переезде по улице Технической, вблизи дома №28а. В связи с этим были изменены схемы движения трамваев №7, №10, №13 и №24. Подробности здесь.

Читайте также:

В Екатеринбурге на три месяца закроют движение по улице Советской.