В Нижнем Тагиле закрыли движение по восьми улицам

В центре города сегодня перекрыто движение. Фото: Павел Ворожцов

Ограничения будут действовать до 15:00 16 мая. Перекрытие дорог в Нижнем Тагиле связано с проведением легкоатлетических забегов "Дай пять" в центре города.

Ограничения введены на следующих участках улиц:

по пр. Ленина от здания № 1 до улицы Октябрьской революции;

по пр. Мира от улицы Карла Маркса до Горошникова;

по пр. Строителей от улицы Октябрьской революции до Пархоменко;

по улице Пархоменко от Карла Маркса до Горошникова;

по улице Вязовская от пр. Ленина до Карла Маркса;

по улице Первомайская от Карла Маркса до Горошникова;

по улице Красноармейская от Карла Маркса до Уральской;

по улице Огаркова от Карла Маркса до Уральской.

Кроме того, паркова машин будет запрещена по пр. Ленина от Огаркова до Мира, по пр. Мира от пр. Ленина до пр. Строителей, по пр. Строителей от Мира до Пархоменко, по Пархоменко от Ленина до Горошникова.

"В целях обеспечения безопасности дорожного движения, общественного порядка граждан, сотрудники ГИБДД ограничат движение на время проведения городского спортивного мероприятия. ГИБДД обращает внимание тагильчан, а также гостей города на данную информацию и просит её учесть при планировании маршрутов передвижения и парковке ТС", - говорится в сообщении МУ МВД России "Нижнетагильское".