В Екатеринбурге образовалась многокилометровая пробка из-за перекрытия части моста на Бебеля

Нечётную сторону ул. Бебеля закрыли до 20 июля. Фото: Яндекс.Карты.

В Екатеринбурге из-за частичного закрытия моста на улице Бебеля образовалась многокилометровая пробка. Она тянется от Серафимы Дерябиной до Халтурина.

По данным сервиса Яндекс.Карты, в 12:00 там всё ещё сложно проехать. Причиной заторов стал ремонт моста. При этом движение транспорта по нечётной стороне ул. Бебеля (от Готвальда до Кирова) рабочие ООО "Городское управление дорожно-строительных работ" закрыли ещё 15 мая. До этого велись подготовительные работы и автолюбителям также приходилось стоять в пробках.

Осложняет ситуацию две аварии. ДТП произошли на ул. Токарей.

Известно, что нечётную сторону ул. Бебеля закрыли до 20 июля. Сейчас объезд организован по чётной стороне ул. Бебеля – по одной полосе в каждую сторону. Данную информацию "Областной газете" подтвердили в пресс-службе мэрии.