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Общество / Авто и транспорт
17 мая 2021, 18:55

Из-за лесного пожара на трассе Екатеринбург - Тюмень ограничили движение

ограничение движения

Объезд организован через Камышлов. Фото: Галина Соловьёва.

На участке федеральной трассы Екатеринбург - Тюмень ограничили движение. Это связано с лесным пожаром.

Автолюбители не могут проехать на участке со 123 по 143 км. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение.

Объезд организован через Камышлов. Данную информацию подтвердили в Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области и в ФКУ "Уралуправтодор".

Водителей просят быть предельно внимательными за рулём, в том числе при движении в этом направлении. Автолюбителям необходимо соблюдать скоростной режим и выполнять требования автоинспекторов о следовании по путям объезда.

Областная газета Свердловской области

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