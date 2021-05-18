117 очагов аварийности ликвидировали на дорогах Свердловской области за три года

В 2021 году на Среднем Урале установят ещё 118 комплексов фото- и видеофиксации. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области за три года развития системы фото- и видеофиксации правонарушений на дорогах было устранено 117 очагов аварийности. По мнению специалистов, камеры дисциплинируют водителей.

Влияние камер на снижение нарушений ПДД и аварийности проанализировали в Госавтоинспекции и в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Установлено, что в минувшем году на Серовском тракте количество ДТП снизилось на 5%, на Тюменском тракте – на 2,2%, а на Челябинском тракте – на 18%.

Сегодня в регионе установлено 352 комплекса фото- и видеофиксации. Из них 195 комплексов – стационарные, 153 – передвижные, ещё 4 – мобильные. Работа по оснащению дорог камерами проводится в рамках нацпроекта БКАД и регионального проекта "Безопасность дорожного движения".

Известно, что в текущем году на Среднем Урале установят ещё 118 комплексов фото- и видеофиксации, 65 из них будут работать в Екатеринбурге. Кроме того, камеры появятся на дорогах Нижнего Тагила, Берёзовского, Каменска-Уральского. Всего к 2024 году камеры планируется разместить на 454 аварийных участках дорог.

Как уточнили в департаменте информполитики региона, места для камер и вид оборудования выбирают специалисты госавтоинспекции исходя из анализа аварийности.

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