В Екатеринбурге ищут перевозчика для пяти автобусных маршрутов

С июля победитель аукциона должен начать обслуживать пять автобусных маршрутов. Фото: Галина Соловьёва

Мэрия Екатеринбурга ищет перевозчика для пяти автобусных маршрутов, в том числе нового - №44 "Метро "Ботаническая" - микрорайон Компрессорный". Из местного бюджета подрядчику готовы выделить 34,5 миллиона рублей.

С июля победитель аукциона должен начать обслуживать пять автобусных маршрутов. Среди них:

№44 "Метро "Ботаническая" – Компрессорный" (новый маршрут),

№48 "Горбольница №7 – Широкая Речка",

№92 "Институт связи – Палкинский торфяник" (до 1 июля по этому маршруту ездит автобус №22, летом его переименуют);

№047 "Трактовая – Громова",

№053 "Кирпичный завод – Ползунова".

На эти маршруты требуются автобусы малого (не менее 16 мест) и среднего (не менее 39, в том числе для сидения - 17 мест) классов. Минимум 5% транспортных средств должны быть оборудованы для перевозок инвалидов-колясочников.

Заявки принимаются до 9 июня, следует из данных с сайта госзакупок.

Ещё в прошлом году мэрия Екатеринбурга анонсировала переименование 24 автобусных маршрутов и отмену нескольких маршрутов с 1 июля 2021 года.

Рассказываем, по каким улицам и через какие остановки поедут вышеуказанные пять автобусных маршрутов: Остановочные пункты маршрута №44 "Метро "Ботаническая" – Компрессорный": метро "Ботаническая", Шварца, Сад Авиатор-5 (по требованию), Сады, Сад Рябинушка, Поворот на УКЗ, Эстонская, Клуб, Белоярская, Латвийская, Компрессорный. В обратном направлении: Компрессорный, Стадион, Клуб, Эстонская, Поворот на УКЗ, Сад Рябинушка, Сады, Сад Авиатор-5 (по требованию), Шварца, метро "Ботаническая". Фото: маршрут автобуса №44 Остановки автобуса №48 "Горбольница №7 – Широкая Речка": больница, Данилы Зверева, Данилы Зверева (ул. Сулимова), Боровая, Менделеева, ТЦ Парк Хаус, Уральская, Пионерская, ж/д вокзал, Азина, Дом музыки, ТЮЗ, Архитектурная академия, пл. Труда, пл. 1905 года, Маршала Жукова, пл. Коммунаров, Центральный стадион, Институт связи, Начдива Васильева, Новомосковская, Отрадная, Контрольная, А. Муранова, Госпиталь ВОВ, пер. Клеверный, Ледовый дворец, пос. Светлореченский, Широкая Речка. В обратном направлении: Широкая Речка, пос. Светлореченский. Ледовый дворец, пер. Клеверный, Госпиталь ВОВ, А. Муранова, Контрольная, Отрадная, Новомосковская, Начдива Васильева, Репина, Институт связи, Центральный стадион, пл. Коммунаров, пл. 1905 года, колледж Ползунова, пл. Труда, Архитектурная академия, ТЮЗ, Дом музыки, ДК железнодорожников, Пионерская, Уральская,ТЦ Парк Хаус, Менделеева, Боровая, Данилы Зверева, Авангард, Горбольница № 7. №92 "Институт связи – Палкинский торфяник". В прямом направлении: Институт связи, Токарей, Заводская, Викулова, Металлургов, Начдива Васильева, Новомосковская, Отрадная, Контрольная, Кольцевая дорога, Лесхоз, Пост ГАИ, Западная фильтровальная станция, 11-й км, Стрельбище "Динамо", сад Каменушка, г. Хрустальная, поворот на Палкинский торфяник, Московская, Садовая, Палкинский торфяник. В обратном направлении: Палкинский торфяник, Садовая, Московская, поворот на Палкинский торфяник, г. Хрустальная, сад Каменушка, Стрельбище "Динамо", 11-й км, Западная фильтровальная станция, Пост ГАИ, Лесхоз, сад "Юг", Контрольная, Отрадная, Новомосковская, Металлургов, Викулова, Заводская, Токарей, Институт связи. №047 "Трактовая – Громова". В прямом направлении: Трактовая, Октябрьская, 14-й км, 13-й км, 12-й км, Птицефабрика, 11-й км, 10-й км, ст. Лечебная, пос. Чапаева, Тубсанаторий, Психбольница, ст. Путёвка, Каменный карьер, Лесопарк, Лесотехнический университет, Комсомольская, ДК Гагарина, Сибирский тракт, Луначарского, Белинского, Академия при Президенте России, Большакова, Фрунзе, Автовокзал, Серова, Шаумяна, Волгоградская, Амундсена, Решетникова, Чкалова, Академика Бардина, Ясная, Микрохирургия глаза, Горбольница №6, Онуфриева, Громова. В обратном направлении: Громова, Онуфриева, Горбольница №6, Микрохирургия глаза, Ясная, Академика Бардина, Чкалова, Решетникова, Амундсена, Волгоградская, Шаумяна, Серова, Автовокзал, Фрунзе, Большакова, Цирк, Белинского, Телестудия, Луначарского, Сибирский тракт, ДК Гагарина, Лесотехнический университет, Лесопарк, Каменный карьер, ст. Путёвка, Психбольница, Тубсанаторий, пос. Чапаева, ст. Лечебная, 10-й км, 11-й км, Птицефабрика, 12-й км, 13-й км, 14-й км, Октябрьская, Трактовая. №053 "Кирпичный завод – Ползунова". В прямом направлении: Кирпичный завод, Бакинских Комиссаров, Ломоносова, Восстания, Индустрии, Ильича, пр. Космонавтов, Старых Большевиков, Шефская, Таганская, Войкова, Красных Командиров, Ползунова. В обратном направлении: Ползунова, Баумана, Красных Командиров, Таганская, Шефская, Фрезеровщиков, пр. Космонавтов, Стахановская, Восстания, Ломоносова, Бакинских Комиссаров, Кирпичный завод.