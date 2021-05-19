Водители «Гортранса» жалуются на низкие зарплаты. Кто в этом виноват?

В Гортрансе постоянно наблюдается нехватка водителей, кондукторов, слесарей и других сотрудников. На одном только сайте по поиску работы rabota66.ru филиал ЕМУП «Гортранс» «Автобусные перевозки» разместил 30 вакансий. Фото: Галина Соловьёва

Работники крупного транспортного предприятия Екатеринбурга не первый раз жалуются в прокуратуру на низкие зарплаты. Но при этом водители избегают публичности, а руководство не даёт никаких комментариев по теме. Помочь в разрешении конфликта готовы юристы и депутаты. Но как сделать это, если обе стороны не идут на контакт ни с какими посредниками – даже с собственным профсоюзом?

Ставка меньше МРОТ

Об обращении транспортников в надзорный орган стало известно после того, как о нём сообщил портал Е1.ru. Документ, попавший в распоряжение редакции, был опубликован только частично, без указания персональных данных составителей жалобы. Известно лишь то, что под документом подписались 70 работников, в основном это водители автобусов.

Из текста распространённого обращения следует, что действующий на предприятии размер базовой тарифной ставки рабочих первого разряда, которая служит основой для дифференциации минимальных тарифных ставок и должностных окладов других категорий работников, заметно ниже требуемого. Отраслевым соглашением по автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту РФ на 2020–2022 годы установлено, что этот показатель должен быть не меньше минимального размера оплаты труда (сегодня это более 12 тысяч рублей), но по факту он составляет лишь 8,6 тысячи рублей.

Председатель объединённого профкома ЕМУП «Гортранс» Любовь Вяткина пояснила, что ранее минимальная тарифная ставка официально находилась как раз в районе 8 тысяч рублей, но с 1 января 2020 года этот показатель поднялся на треть. Выполнить это требование предприятие не смогло.

Виновата пандемия?

В администрации Екатеринбурга, которая является учредителем «Гортранса», заявили, что сложности с выплатой зарплат на муниципальном предприятии возникли на фоне пандемии. Об этом «ОГ» сообщила заместитель начальника департамента информационной политики мэрии Виктория Мкртчян.

– В прошлом году «Гортранс» очень долгое время работал в режиме нерабочих дней. Автобусов, которые выходили на линию, стало меньше, соответственно, и смен у работников в месяц тоже стало меньше. Пассажиропоток сократился в разы. Понятно, что прибыли предприятие не получило, не получило и достаточного объёма финансовых средств для того, чтобы выплачивать ту зарплату, к которой люди привыкли. Были вопросы с выплатой премий. По итогам 2020 года зарплата на предприятии не поднялась, хотя до этого она год от года росла. Но самое главное, что удалось сохранить ту зарплату, которая была. Это получилось сделать за счёт того, что предприятие не тратило деньги на развитие, на социально-бытовые вопросы, все деньги отправлялись на зарплаты, – рассказала Виктория Мкртчян.

Она добавила, что сейчас пассажиропоток на предприятии находится на уровне 90 процентов от того, что был зафиксирован в докризисном 2019 году. Когда показатель восстановится, точно никто не знает, так как непонятно, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса.

Директор Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской области Лилия Саранчук тоже считает, что на ситуацию повлияла эпидемиологическая обстановка. При этом, как следует из её слов, экономические сложности у муниципального предприятия были и до пандемии.

– «Гортранс» и так работает на пределе возможного платёжеспособного спроса населения: тариф у него составляет 28 рублей (в других городах области – 21 рубль). Этого недостаточно для покрытия себестоимости услуги, особенно в условиях сократившегося пассажиропотока. Стоит задаться вопросом: сколько предприятию платят по контракту с администрацией Екатеринбурга? А платят ему в четыре раза меньше того, что должно быть. Больше денег на это в городском бюджете нет. А ведь полученные деньги предприятие тратит не только на зарплаты работникам, но и на топливо, электроэнергию, содержание подвижного состава, оплату налогов, обеспечение безопасности.

Слово водителю

Чтобы узнать, сколько зарабатывают водители автобусов на муниципальном предприятии в Екатеринбурге, мы обратились к актуальному списку вакансий, размещённому на сайте. Согласно этому документу, «Гортрансу» в настоящее время требуется 40 водителей. Средняя зарплата, которую обещают соискателям, – 47 тысяч рублей.

Примерно такой же уровень заработной платы в разговоре с журналистом «ОГ» назвал и водитель маршрута №50 Дмитрий. Он рассказал, что за месяц он обычно получает 40–45 тысяч рублей, но если брать дополнительные смены и работать в выходные с двойной оплатой, можно заработать максимум 55 тысяч рублей. Такой размер оплаты труда Дмитрий считает недостаточным для своей профессии, он бы хотел получать 70–80 тысяч.

Дмитрий рассказал также, что разговоры о низких зарплатах на предприятии действительно идут, но добавил, что о составлении коллективной жалобы от лица своих коллег ничего не слышал. В профсоюзной организации «Гортранса» о направлении жалобы в надзорные органы узнали только из СМИ.

Фото: Павел Ворожцов

Сравним Водители автобусов ЕМУП «Гортранс» работают 5 дней в неделю. Смена у них длится 8 часов и оплачивается в размере порядка 2,2 тысячи рублей (275 рублей в час; 44–46 тысяч рублей в месяц). У частного перевозчика ООО «УралТрейд» (обслуживает в Екатеринбурге маршруты №05, 012, 019, 26) водители работают по графику 2/1, смена длится 10 часов и оплачивается в размере 3,5 тысячи рублей (350 рублей в час; 70–73,5 тысячи рублей в месяц). По данным пресс-службы мэрии Екатеринбурга, в 2020 году средняя зарплата в городе превысила 56 тысяч рублей..

Что делать?

Лилия Саранчук отмечает, что сложности с выплатой зарплат наблюдаются не только у «Гортранса», но и у других перевозчиков в регионе. Нормы расчёта оплаты труда на транспортных предприятиях, прописанные в отраслевом соглашении, формируются с учётом особенностей развития общественного транспорта Москвы, где сложились совсем иные тарифы и условия по контрактам (согласно документу, водители автобусов большого класса должны получать 80–85 тысяч рублей. В Москве они примерно столько и зарабатывают. В провинции таких зарплат нет). На вопрос о том, почему регионы не воспротивились документу, ориентированному на столицу, Лилия Саранчук объясняет, что формула для расчёта зарплат была очень сложной и разобраться в ней удалось только после подписания документа.

По мнению депутата Госдумы от Свердловской области, члена комитета по транспорту и строительству Сергея Чепикова, чтобы решить проблему с зарплатами, представители инициативной группы по формированию коллективной жалобы должны не прятаться, а, наоборот, сами идти на контакт.

– Нужно разобраться, действительно ли зарплаты начисляют неправильно, проанализировать ситуацию на уровне руководства города. Это очень тяжёлый год, но люди не должны страдать. Доходы уменьшились, но пандемия заканчивается, и уже определённый рост производства наблюдается. Я готов встретиться с работниками предприятия и с руководством города, помочь разобраться в этой проблеме.

Вопросы без ответов

Выяснить, согласно ли руководство ЕМУП «Гортранс» с сутью жалобы и не собирается ли оно её оспаривать, не удалось. Генеральный директор предприятия Сергей Нугаев не стал разговаривать с журналистом «ОГ» по телефону, а его заместитель по эксплуатации Андрей Ившин и вовсе не взял трубку.

Директор ЕМУП «Гортранс» Сергей Нугаев никак не прокомментировал «Облгазете» ситуацию с зарплатами водителей автобусов Фото: Александр Зайцев

Без ответа, естественно, остался и второй вопрос – о том, почему предприятие не отказалось от выполнения соглашения, если заранее понимало, что выполнить его не сможет (возможно, тоже не сразу разобралось, сколько придётся платить).

Между тем, как пояснил председатель Федерации профсоюзов Свердловской области, депутат Госдумы Андрей Ветлужских, организация могла снять с себя обязательства по обеспечению прописанного в соглашении уровня зарплат работников. Для этого руководству нужно было в течение месяца после опубликования документа написать официальный отказ от его выполнения. Раз оно этого не сделало, оно обязано работать по его нормам.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что поступившее к ним обращение перенаправили в Государственную инспекцию труда (ГИТ) Свердловской области для проведения проверки. «ОГ» отправила туда запрос информации о сроках этой проверки, но оперативно получить ответ не удалось.

Партнёр юридической фирмы «Intellekt» Анна Устюшенко объяснила, что Госинспекция труда (ГИТ) может только установить правомерность жалобы и выдать предписание работодателю, а для взыскания недополученной зарплаты гражданам следует обратиться в суд. Правда, сделать это необходимо в течение года с того момента, когда это нарушение обнаружилось, то есть со дня подписания соглашения либо с того дня, когда по расчётным листам стала заметна разница в зарплате. Есть вероятность, что срок этот уже прошёл.

Если в ходе проверки выяснится, что предприятие нарушило трудовые права своих работников, то оно просто вынуждено будет выплатить недостающие средства.

– Ни ГИТ, ни суд не будет интересовать, где руководству взять деньги на выплату заработных плат. Всегда есть возможность найти дофинансирование, – подчеркивает Анна Устюшенко.

«Областная газета» обращается к работникам ЕМУП «Гортранс», которые подписали коллективную жалобу или хотели бы присоединиться к инициативной группе, а также к руководству организации с просьбой связаться с редакцией для дальнейшего разрешения проблемы.

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