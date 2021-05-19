Кабмин подготовил заявку в ФНБ на продление трассы М-12 до Екатеринбурга

О продлении трассы М-12 до Екатеринбурга рассказал Марат Хуснуллин. Фото: Галина Соловьёва.

Правительство России подготовило заявку в Фонд национального благосостояния (ФНБ) на продление трассы Москва – Казань до Екатеринбурга. Об этом на совещании по реализации отдельных положений Послания Федеральному Собранию заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы готовим обращение в Фонд национального благосостояния, сейчас мы подготовили заявки, активно обсуждаем и в новых социальных инициативах: подготовлено продолжение трассы до Екатеринбурга, причём если вся дорога 800 км, то из них 260 км надо построить новых. Здесь мы просим часть денег изыскать как бюджетный капитальный гранд, так и часть средств ФНБ, и часть средств будем привлекать за счёт госкомпаний", – передаёт его слова "Интерфакс".

Ранее "Областная газета" уже рассказывала о трассе Казань – Екатеринбург. Ожидается, что после введения новой дороги в эксплуатацию время в пути из одного города в другой сократится вдвое – с 14 до 7 часов. Стоимость же проезда будет зависеть от спроса и категории транспортного средства. Предполагается, что она будет варьироваться от 1 до 3 рублей за километр.

Накануне также стало известно, что высокоскоростная магистраль Москва – Казань – Екатеринбург может быть проложена через трассу Р-242 Пермь – Екатеринбург. Подробнее об этом читайте тут.

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