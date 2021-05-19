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Общество / Авто и транспорт
19 мая 2021, 19:15

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин счёл строительство метро в городах-миллионниках нецелесообразным

  Анна Митчина
Метро

Вторую ветку метро Екатеринбург ждёт с 1988 года. Фото: Галина Соловьёва

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин считает, что строить метро в городах-миллионниках пока не имеет смысла. Он предлагает обратить внимание на другой вид транспорта.

Об этом он заявил на совещании по реализации отдельных положений Послания Федеральному Собранию, которое проходило сегодня.

"Мы в будущем считаем, что метро для миллионников пока не целесообразно, надо больше делать ставку на железную дорогу", - передаёт слова вице-премьер РФ РИА Новости.

Напомним, что разговоры о второй ветки метро в Екатеринбурге идут с 1988 года. Проект линии разрабатывали уже шесть раз. В декабре 2019 года появилась надежда, что всё-таки новая ветка метро в столице Урала появится не только на карте в поездах, но и в самом городе. Тогда уральская журналистка задала вопрос об этом главе государства, и он пообещал обсудить его с региональными властями.

Ранее эксперты также высказали мнение, что строить надо уже не вторую, а третью ветку, в сторону Академического, так как старые проекты устарели. В начале  года Александр Высокинский, тогда занимающий пост мэра Екатеринбурга, сказал, что строительство начнётся до 2023 года, но в скором времени и эти сроки встали под вопрос, так как Минтранс РФ не согласовал финансирование стройки из-за низкого пассажиропотока и отсутствия актуального проекта.

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Областная газета Свердловской области

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