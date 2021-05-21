За всё время строительства трамвайной линии называлось как минимум пять разных сроков его завершения. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале заключено концессионное соглашение о создании транспортных объектов для трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Инвестором выступает ООО «Верхнепышминский трамвай».

Депо и трамваи для Верхней Пышмы

Эта компания входит в группу «Мовиста Регионы», связанную с АО «Трансмашхолдинг» – одним из крупнейших в России производителей подвижного состава для рельсового транспорта.

Подписи под документом поставили министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков и генеральный директор компании «Верхнепышминский трамвай» Максим Коготков. Церемония подписания документа состоялась 20 мая в присутствии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и генерального директора «Трансмашхолдинга» Кирилла Липы.

Концессионеру предстоит спроектировать и построить в Верхней Пышме трамвайное депо, которое будет обслуживать по меньшей мере 25 вагонов, проложить на его территории трамвайные пути, а также закупить 11 односекционных низкопольных трамваев. Объём инвестиций в проект составит около 1,9 млрд рублей.

Работы будут финансироваться не только за счёт инвестора, но и с привлечением средств государственной корпорации ВЭБ.РФ. На возведение депо даётся один год. Затем в течение 10 лет компания «Верхнепышминский трамвай» будет отвечать за эксплуатацию маршрута.

Запутались в сроках

Отдельно также стоит сказать о строительстве самой трамвайной линии, а точнее, о сроках его окончания. Этот вопрос интересует многих: ежедневно из Верхней Пышмы в Екатеринбург и обратно ездят тысячи людей. Вместе с тем определённости в дате запуска трамвая между двумя городами до сих пор нет.

Изначально планировалось, что строительство завершится осенью 2020 года. Потом дату сдвинули на конец прошлого года, ещё позже власти обещали запустить трамвай в I квартале текущего года. Ближе к окончанию этого срока, в феврале, журналист «Областной газеты» поинтересовался у первого заместителя губернатора Свердловской области, экс-мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, получится ли на сей раз сдать объект к обозначенной дате, и получил ответ, что трамваи начнут курсировать между городами лишь в июне. Первый замгубернатора объяснил задержку необходимостью изъятия земельных участков и отселения ряда домов, что потребовало много времени.

Сейчас в департаменте информполитики Свердловской области обозначили новый срок окончания работ – III квартал 2021 года. В то же время в администрации Екатеринбурга, которая отвечает за строительство участка линии, расположенного на своей территории, называют ещё более позднюю дату – конец текущего года.

В пресс-службе УГМК-Холдинга, структурное подразделение которого («Инженерно-строительный центр УГМК») является генеральным подрядчиком стройки, не смогли прокомментировать причины очередного переноса сроков. В пресс-службе мэрии уральской столицы заверили, что с их стороны всё идёт по плану и что никаких новых оснований для срыва сроков нет. То же самое сказали в администрации Верхней Пышмы.

– Поскольку это цельный объект, никакого значения не имеет, когда у нас всё завершится, хоть мы и идём чуть-чуть быстрее, чем Екатеринбург, – рассказала пресс-секретарь главы ГО Верхняя Пышма Елена Снедкова. – Пробный пуск линии действительно запланирован на III квартал, ближе к сентябрю, но это будет ещё не окончательный запуск.

Несмотря на сплошную неясность в проекте, реализуемом с привлечением областного и муниципальных бюджетов, а также средств УГМК, глава Екатеринбурга Алексей Орлов уже озвучил планы по его дальнейшему развитию. На своей странице в Instagram он написал о том, что в дальнейшем трамвайную линию планируется продлить до Среднеуральска.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».