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Общество / Авто и транспорт
21 мая 2021, 19:31

В Нижнем Тагиле из-за велогонки перекроют улицы

велогонка

В Екатеринбурге 22 мая состоится традиционная «Майская велопрогулка». Фото: Александр Исаков.

В Нижнем Тагиле пройдёт Первенство и Чемпионат Свердловской области по велосипедному спорту. Мероприятия запланированы на ближайшие выходные.

В связи с этим 22 и 23 мая с 08:00 до 16:00 будет закрыто движение транспортных средств по пр. Вагоностроителей (на участке Восточного шоссе до ул. Зари) и по чётной стороне пр. Дзержинского (на участке от Ленинградского проспекта до Вагоностроителей). Кроме того, водителям запретят парковаться на этих улицах. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

Кстати, в Екатеринбурге 22 мая состоится традиционная «Майская велопрогулка», которая официально откроет велосезон. Как сообщили в пресс-службе мэрии уральской столицы, участники могут выбрать один из трёх маршрутов – 15, 40 и 75 км, которые пройдут через ВИЗ, Палкинский Торфяник, озеро Песчаное, Чёртово Городище, озеро Исеть и Шувакиш. Старт и финиш состоятся возле стадиона «Екатеринбург Арена» в промежуток с 07:00 до 12:00. О перекрытии улиц не сообщается. Регистрация по ссылке.

Областная газета Свердловской области

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