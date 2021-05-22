В Екатеринбурге меняется схема движения двух автобусов и трёх трамваев

Изменятся схемы движения трамваев №8, 22 и 24. Фото: Галина Соловьёва.

Сегодня, 22 мая, в Екатеринбурге закроют движение транспорта на перекрёстке улиц Победы и 40-летия Октября. В связи с этим изменится схема движения автобусов и трамваев, будут отменены два трамвайных маршрута.

Ограничения продлятся с 23:00 22 мая до 06:00 24 мая. Они связаны с ремонтом трамвайных путей, передаёт пресс-служба мэрии. Автолюбителям рекомендуют объезжать перекрытый участок по улицам Победы, Ильича, Избирателей, Индустрии и Уральских Рабочих.

Также известно, что в связи с проведением работ дорожники закроют движение трамваев по улицам Кузнецова, Победы, Донбасская от остановки "улица Кузнецова" до остановки "улица Лукиных" в обоих направлениях. Маршруты следования трамваев №8, 22 и 24 будут выглядеть следующим образом:

Фото: ЕМУП "Гортранс"

Троллейбусные маршруты № 8 и № 10 в указанный период будут полностью закрыты, уточняют в ЕМУП "Гортранс".

Изменения коснутся и автобусов №059 и 060.

Ранее власти города анонсировали перекрытие Ключевской. Ограничения запланированы на участке от Мельникова до Крылова – с 8 июня по 4 июля и от здания №19 на Ключевской до Мельникова – с 8 июня по 31 августа.

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