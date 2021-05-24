Электричка вместо метро

В 2020 году в Екатеринбургском метрополитене было перевезено почти 49 млн пассажиров, а электричками на всей СвЖД воспользовались 17,9 млн пассажиров. Фото: Галина Соловьева

На прошлой неделе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что строительство метро в городах-миллионниках нецелесообразно. Вместо этого он предложил обратить внимание на развитие железной дороги. После этого высказывания последние надежды екатеринбуржцев на появление в ближайшее время второй ветки метро, пожалуй, окончательно рухнули.

Начали они таять ещё в 2019 году, когда Минтранс РФ отказался финансировать стройку к 300-летию города. Такое решение было обосновано снижением пассажиропотока на действующей линии и отсутствием актуального проекта второй ветки, поэтому планы по её строительству пришлось отложить. Подробнее о перспективах развития екатеринбургской подземки «Областная газета» рассказывала в материале «Почему не ветвится? Уральцы хотят ясности по ситуации с метро» (в номере «ОГ» от 15.05.21).

Замена метро?

Альтернативой метро в Екатеринбурге должна стать городская электричка, к развитию которой сейчас обратились областные и муниципальные власти. Как рассказывала ранее «ОГ», в городе планируется создать кольцевой маршрут с использованием Юго-Западного железнодорожного обхода. Он должен будет объединить центр города с Солнечным, Академическим, Широкой Речкой и ВИЗом-Правобережным. Протяжённость этого маршрута составит 43 км.

Ещё один маршрут – Новокольцовский – будет проходить через «Екатеринбург-ЭКСПО», аэропорт Кольцово, объекты Универсиады и «Сима-ленд» и протянется на 31 км. На маршрутах городской электрички будут созданы транспортно-пересадочные узлы и остановочные пункты, увязанные с другими видами общественного транспорта.

Планируется также обслуживание пассажиров из городов-спутников. В итоге должен быть поэтапно реализован проект Единого центрального пассажирского кольца. Проект внесён в Генеральный план развития Екатеринбурга до 2035 года. Курсировать по данным маршрутам будут скоростные электропоезда «Ласточка».

Как заявлял ранее начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников, создание транспортного кольца обеспечит возможность попасть в любую точку города за полчаса, а по диаметральным маршрутам (например, Екатеринбург-Пассажирский – Керамик) до центра можно будет доехать за 15 минут.

Ожидается, что стоимость проезда на таком транспорте составит 32 рубля. Проект находится на разработке у руководства ОАО «РЖД», правительства Свердловской области и горадминистрации, поэтому пока конкретики о его стоимости и сроках реализации нет.

При этом в пресс-службе мэрии Екатеринбурга сообщили, что в настоящее время на муниципальном уровне идёт разработка градостроительной документации. Её завершение предварительно намечено на конец 2021 года. Сроки могут быть продлены, так как работа предстоит большая, в том числе по согласованию с собственниками всех участков.

По словам руководителя Центра развития и размещения производительных сил Института экономики УрО РАН Михаила Петрова, развитие городского железнодорожного транспорта – это хорошая идея, но она не означает, что нужно отказаться от метро.

– Новые маршруты будут проходить в точках, где формируется пассажиропоток. Это дешевле, чем метро. В основном городская электричка ориентирована на пригород, в отличие от метро, которое проходит через центр города. Особое значение этот транспорт будет иметь для Академического, она повысит его ценность и наконец устранит его транспортную дискриминацию, которая наблюдается сейчас. Давно пора было развивать железнодорожный транспорт и в направлении аэропорта Кольцово. И всё же это не отменяет в перспективе необходимость дальнейшего строительства метро. В таком крупном городе, как Екатеринбург, два данных вида транспорта должны дополнять друг друга, – считает Михаил Петров.

В настоящее время городская электричка, запущенная в 2005 году, курсирует от станции Екатеринбург-Сортировочный до станции Керамик. Она проходит, в частности, через железнодорожный вокзал и центр города. Горожане, пользующиеся данным видом транспорта, отмечают, что его расписание составлено неудобно.

– Между поездами есть перерывы, которые порой достигают 1,5 часа. Кроме того, на станцию «Первомайская» электричка прибывает в 9:14, когда рабочий день у многих уже начался, – рассказал «ОГ» читатель Станислав.

Как у других? В соседнем Челябинске, чтобы сэкономить на строительстве метро, решили интегрировать его с трамвайной сетью города. Метротрамвай планируют начать эксплуатировать в 2024 году. Этот вид транспорта свяжет все районы города и позволит увеличить скорость передвижения. По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, сметная стоимость проекта метротрамвая составляет 45–46 млрд рублей, тогда как строительство метрополитена оценивалось в 100 млрд рублей. Похожая система уже давно работает в Волгограде. Там трамвайные вагоны делают остановки как на наземных, так и на подземных станциях.

Железнодорожный вокзал реконструируют

Идея сделать акцент на развитии именно железнодорожного транспорта нашла отражение и в Стратегии развития транспортного комплекса Свердловской области на период до 2035 года. В конце апреля она была утверждена постановлением регионального правительства.

В документе сказано, что проектирование и строительство второй линии Екатеринбургского метрополитена возможно лишь при условии оказания государственной поддержки и привлечения средств федерального бюджета, а в ближайшее время такое финансирование не предусмотрено. Стоимость второй ветки метро оценивается приблизительно в 90 млрд рублей.

Что планируется ещё сделать для развития железной дороги? В первую очередь это реконструкция железнодорожного вокзала Екатеринбург-Пассажирский. Из него хотят сделать транспортно-пересадочный узел, где пассажирские потоки будут разделены по принципам «дальнее следование – пригородное сообщение» и «отправление – прибытие». Вместительность вокзального комплекса и его пропускную способность планируется увеличить так, чтобы вместо 237 поездов и 26 тысяч пассажиров в день он мог принимать 370 поездов и 71 тысячу пассажиров. Вокзальный комплекс соединят специальными пешеходными коридорами с соседними станцией метро, остановками общественного транспорта и автопарковками. Также планируется создание пешеходных связей с микрорайоном Завокзальным.

Как рассказали «Облгазете» в пресс-службе Свердловской железной дороги, этот проект пока тоже находится на стадии разработки и точные сроки его реализации не называются. В то же время в Стратегии развития транспортного комплекса сказано, что реконструкция железнодорожного вокзала имеет особую значимость в преддверии празднования 300-летия города Екатеринбурга и проведения XXXII Всемирной летней Универсиады в 2023 году.

Также в документе отмечается, что Екатеринбургский железнодорожный узел находится в состоянии высокой загрузки, что препятствует развитию пригородных пассажирских перевозок. Чтобы решить эту проблему, власти планируют вынести грузовое движение с главного диаметра на южный и северный обходы города, переместить железнодорожную станцию Екатеринбург-Товарный за пределы города.

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