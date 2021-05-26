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Общество / Авто и транспорт
26 мая 2021, 12:09

Из Екатеринбурга в Геленджик начнёт летать ещё одна авиакомпания

Самолёт

"Аэрофлот" запускает прямые рейсы в Геленджик из трёх российских городов. Фото: Галина Соловьёва.

"Аэрофлот" запускает прямые рейсы в Геленджик из трёх российских городов. С 19 июня дополнительные самолёты на курорт запустят из Екатеринбурга, Перми и Уфы.

Рейсы из Геленджика в Екатеринбург "Аэрофлот" будет осуществлять по средам и субботам с вылетом в 17:05 и прилётом в Кольцово в 22:20, сообщает пресс-служба аэропорта Геленджик. Из уральской столицы на курорт самолёты будут летать по четвергам и воскресеньям с вылетом из Екатеринбурга в 8:20 и прилётом в Геленджик в 9:35.

Сейчас из Екатеринбурга в Геленджик летают авиакомпании "Уральские авиалинии", "РусЛайн" и "Газпром авиа".

Авиарейсы Геленджик - Пермь и Пермь - Геленджик будут осуществляться дважды в неделю:

по средам:

  • вылет из Геленджика в 11:00, прилёт в 16:15;
  • вылет из Перми в 17:10, прилёт в 18:10.

по субботам:

  • вылет из Геленджика в 14:55, прилёт в 19:45;
  • вылет из Перми в 20:50, прилёт в 21:55.

В столицу Башкирии самолёты "Аэрофлота" будут летать по четвергам с вылетом из Геленджика в 10:35 и приземлением в Уфе в 15:15. Улететь из Уфы в Геленджик можно будет по воскресеньям - вылет в 16:30, прилёт в 17:15.

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Областная газета Свердловской области

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