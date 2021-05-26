В Екатеринбурге меняет схему движения автобус №76

От остановки «Синие камни» по улицам Фурманова, Московская, Островского, Волгоградская, далее по маршруту. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге временно изменится схема движения автобусного маршрута №76 «СТЦ МЕГА — Синие камни». Это связано с работами по восстановлению асфальтового покрытия.

Как ранее информировала "Облгазета", для выполнения указанных работ дорожники закроют движение транспорта на пересечении улиц Шаумяна, Чкалова и Фурманова. Это произойдёт в период с 29 по 30 мая (ближайшие выходные).

В связи с этим ЕМУП "Гортранст" предупреждает о том, что автобус №76 поедет от остановки «Синие камни» по улицам Фурманова, Московская, Островского, Волгоградская, далее по маршруту. В обратном направлении схема движения не меняется.

Также известно, что будет перенесён остановочный пункт «Московская» по Фурманова на Московской в сторону Волгоградской. Кроме того, пассажиров не будут высаживать на «Чкалова — Шаумяна» и «Хасановской».

Автолюбителям объехать закрытый участок можно будет по улицам Ясной, Московской, Амундсена и Волгоградской.

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