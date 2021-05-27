В Екатеринбурге 29 мая закроют на ремонт перекрёсток улиц 8 Марта - Авиационная

Объехать перекрытый участок дороги можно будет по улицам 8 Марта, Циолковского и СоюзнойФото: Нина Георгиева

В Екатеринбурге перекроют на ремонт улицу Авиационную. В этот раз на пересечении с улицей 8 марта.

Движение на перекрёстке будет закрыто с 00:00 29 мая до 5:00 31 мая 2021 году. Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, на этом участке ЕМУП "Городской транспорт" будет ремонтировать трамвайные пути.

Объехать перекрытый участок дороги можно будет по улицам 8 Марта, Циолковского и Союзной.

Также изменятся схемы движения трамваев, следующих по маршрутам № 1, 4, 14, 15, 25, 27, 34 по улице 8 Марта, от остановки «Фрунзе» до конечных станций «Метро Ботаническая», «Вторчермет», «Керамическая», в обоих направлениях.

Напомним, 30 мая в городе тоже перекроют часть улиц. В этот день в Екатеринбурге пройдёт полумарафон "ЗаБег.рф". Для его проведения закроют центр города.

Ранее Авиационную закрывали в промежутке от Айвазовского до Московской. Ремонт на этом участке закончится 27 мая.