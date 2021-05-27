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Общество / Авто и транспорт
27 мая 2021, 13:00

В Екатеринбурге ограничили скорость электросамокатов до 15 км/ч

самокат

Всего в уральской столице появилось шесть таких участков. Фото: Алексей Кунилов.

Один из сервисов кикшеринга ввёл в Екатеринбурге зоны, где скорость движения на электросамокатах ограничена 15 км/ч. В основном речь идёт об участках в центре уральской столицы.

Согласно приложению Woosh, ограничение скорости распространяется на следующие зоны:

  • набережная реки Исеть от Макаровского моста до Куйбышева;
  • ул. Вайнера от пр. Ленина до Куйбышева;
  • парк "Зелёная роща";
  • ЦПКиО им. Маяковского;
  • Сквер возле памятника "Чёрный тюльпан";
  • Южный парк возле "Ботаника молла".
Фото: скриншоты из приложения Woosh

Пользователи сервиса отмечают, что при въезде в эти зоны, скорость электросамоката автоматически сбрасывается до 15 км/ч. При этом никаких уведомлений о введении новшеств пользователи не получали.

При этом другой действующий в Екатеринбурге сервис аренды электросамокатов - Ситимобил - подобные ограничения не ввёл.

Фото: скриншот из приложения "Ситимобил"

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Самокатам закон не писан: поправки об этом виде транспорта в правила дорожного движения не могут принять уже третий год.

Областная газета Свердловской области

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