В Екатеринбурге ограничили скорость электросамокатов до 15 км/ч

Один из сервисов кикшеринга ввёл в Екатеринбурге зоны, где скорость движения на электросамокатах ограничена 15 км/ч. В основном речь идёт об участках в центре уральской столицы.
Согласно приложению Woosh, ограничение скорости распространяется на следующие зоны:
- набережная реки Исеть от Макаровского моста до Куйбышева;
- ул. Вайнера от пр. Ленина до Куйбышева;
- парк "Зелёная роща";
- ЦПКиО им. Маяковского;
- Сквер возле памятника "Чёрный тюльпан";
- Южный парк возле "Ботаника молла".
Пользователи сервиса отмечают, что при въезде в эти зоны, скорость электросамоката автоматически сбрасывается до 15 км/ч. При этом никаких уведомлений о введении новшеств пользователи не получали.
При этом другой действующий в Екатеринбурге сервис аренды электросамокатов - Ситимобил - подобные ограничения не ввёл.
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