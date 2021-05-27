В расписании аэропорта Кольцово появились рейсы в Грецию и Болгарию

Полёты в греческий Ираклион должны начаться с 10 июня, а в болгарскую Варну — с 5 июня. Фото: Евгения Скачкова

В расписании екатеринбургского аэропорта Кольцово появились рейсы в Грецию и Болгарию. Полёты в греческий Ираклион должны начаться с 10 июня, а в болгарскую Варну — с 5 июня.

Из расписания Кольцово следует, что авиакомпания NordWind начнёт выполнять рейсы в Ираклион с 10 июня по четвергам, а с 20 июня – по воскресеньям. «Уральские авиалинии» начнут летать в этот греческий город с 17 июня по четвергам. Отметим, что на сегодняшний день регулярные рейсы в Грецию выполняются только из Москвы в Афины. Что же касается рейсов в Варну, то их намеревается выполнять AzurAir уже с 5 июня по субботам.

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