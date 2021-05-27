В Екатеринбурге ремонт на мосту на Бебеля завершат раньше срока

Ранее работы должны были закончиться 20 июля. Фото: Павел Ворожцов

Ремонт на мосту по ул. Бебеля закончат к началу выставки ИННОПРОМ, 4 июля. Кроме того, автомобильное движение по Макаровскому мосту запустят уже в октябре.

Об этом глава города Алексей Орлов рассказал у себя в Instagram. Ранее сообщалось, что работы по ремонту на Бебелевском мосту должны были завершиться 20 июля. Выставка ИННОПРОМ-2021 пройдёт в Екатеринбурге с 5 по 8 июля

Мэр также пояснил некоторые детали относительно других объектов. Как было известно до этого, движение по мосту на улице Блюхера откроется 1 сентября. Во время ремонтных работ не смогут организовать реверсивное движение, так как это существенно повлияет на качество.

Во время реконструкции развязки у "Калины" движение по дороге не будут закрывать полностью. Глава города выразил надежду, что к 300-летию Екатеринбург получит новую развязку. А на улице Никонова решили строить полноценную четырёхполосную магистраль.

Вопрос с подрядчиком по работам на ул. Викулова Алексей Орлов взял под личный контроль. Там ремонтники не укладываются в сроки и всё ещё не предоставили необходимую документацию для начала укладки асфальта.

Жителей ул. Металлургов глава города обрадовал тем, что их жалобы на отсутствие автобусных остановок удовлетворены. Подрядчики всё исправили.

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