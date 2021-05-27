Темы дня

Общество / Авто и транспорт
27 мая 2021, 15:33

В Екатеринбурге запретят остановку автомобилей на Шарташской улице

Дорожный знак

Запрет на остановку и стоянку автомобилей на ул. Шарташской введут с целью повышения пропускной способности. Фото: Нина Георгиева.

В центре Екатеринбурга установят новые дорожные знаки "Остановка запрещена", "Стоянка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор". Речь идёт об улице Шарташской.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, решение о запрете остановки и стоянки автомобилей ещё на одной улице было принято с учётом мнений жителей уральской столицы. Знаки установят на участках:

  • от ул. Шарташской, 4 до ул. Мамина-Сибиряка;
  • от ул. Шарташской, 4 до ул. Луначарского.

Запрет на остановку и стоянку автомобилей на данных участках введут с целью повышения пропускной способности улицы Шарташской и близлежащих улиц.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.05.2021, 15:33 / Общество
В Екатеринбурге запретят остановку автомобилей на Шарташской улице
27.05.2021, 15:30 / Общество
В Екатеринбурге отремонтируют дом Харитонова за 67 миллионов
27.05.2021, 14:21 / Общество
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело за платный выход к водоёму возле "Рамады"
27.05.2021, 14:06 / Общество
В Свердловской области на лето трудоустроят 17 тысяч подростков
27.05.2021, 13:53 / Общество
В расписании аэропорта Кольцово появились рейсы в Грецию и Болгарию