В Екатеринбурге запретят остановку автомобилей на Шарташской улице

Запрет на остановку и стоянку автомобилей на ул. Шарташской введут с целью повышения пропускной способности. Фото: Нина Георгиева.

В центре Екатеринбурга установят новые дорожные знаки "Остановка запрещена", "Стоянка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор". Речь идёт об улице Шарташской.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, решение о запрете остановки и стоянки автомобилей ещё на одной улице было принято с учётом мнений жителей уральской столицы. Знаки установят на участках:

от ул. Шарташской, 4 до ул. Мамина-Сибиряка;

от ул. Шарташской, 4 до ул. Луначарского.

Запрет на остановку и стоянку автомобилей на данных участках введут с целью повышения пропускной способности улицы Шарташской и близлежащих улиц.