В Екатеринбурге запретят остановку автомобилей на Шарташской улице

В центре Екатеринбурга установят новые дорожные знаки "Остановка запрещена", "Стоянка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор". Речь идёт об улице Шарташской.
Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, решение о запрете остановки и стоянки автомобилей ещё на одной улице было принято с учётом мнений жителей уральской столицы. Знаки установят на участках:
- от ул. Шарташской, 4 до ул. Мамина-Сибиряка;
- от ул. Шарташской, 4 до ул. Луначарского.
Запрет на остановку и стоянку автомобилей на данных участках введут с целью повышения пропускной способности улицы Шарташской и близлежащих улиц.