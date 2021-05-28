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Общество / Авто и транспорт
28 мая 2021, 11:11

В Екатеринбурге хотят запретить парковать электросамокаты на велодорожках и узких тротуарах

  Анна Митчина
самокат стоит припаркованный

Ранее кикшеринг ограничил скорость движение в центре до 15 км/ч. Фото: Алексей Кунилов

Администрация Екатеринбурга ведёт обсуждения с кикшеринговыми компаниями о запрете парковки электросамокатов на велодорожках и тротуарах. Уже принято решение ограничить скорость таких средств передвижения до 15 км/ч в центре города.

Раннее "Областная газета" поднимала проблему отсутствия правил использования самокатов. На этом фоне администрация Екатеринбурга начала предпринимать попытки урегулировать движение этого транспорта по улицам города. Как сообщают в пресс-службе горадминистрации, екатеринбуржцам могут запретить парковать электросамокаты на следующих участках:

Фото: скрин с сайта мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге действует две кикшеринговых компании - "Ситимобил" и "Whoosh"Сейчас переговоры идут только с последней. Этот сервис по аренде электросамокатов установил ограничение по скорости с 27 мая для передвижения в некоторых местах Екатеринбурга. В основном это центр города - набережная, ул. Вайнера, дендропарк у "Гринвича", парк "Зелёная роща", - а также отдалённые участки - ЦПКиО им. Маяковского, парк около "Ботаника молла".

Областная газета Свердловской области

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