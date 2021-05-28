В Екатеринбурге увеличится количество поездов в южном направлении

Из Екатеринбурга на юг можно уехать ещё на четырёх дополнительных поездах. Фото: Галина Соловьёва.

На Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда к Черноморскому побережью. В летний период они будут курсировать из Екатеринбурга до Анапы и Имеретинского Курорта.

По данным пресс-службы СвЖД, такое решение было принято для удовлетворения растущего спроса на поездки в южном направлении. Жители и гости уральской столицы смогут отправиться в путешествие на следующих поездах:

№590/589 Екатеринбург – Имеретинский Курорт – Челябинск, отправление из Екатеринбурга 1 июня, из Имеретинского Курорта – 4 июня;

Екатеринбург – Имеретинский Курорт – Челябинск, отправление из Екатеринбурга 1 июня, из Имеретинского Курорта – 4 июня; №590/589 Екатеринбург – Имеретинский Курорт, отправление из Екатеринбурга 14 июня, из Имеретинского Курорта – 17 июня;

Екатеринбург – Имеретинский Курорт, отправление из Екатеринбурга 14 июня, из Имеретинского Курорта – 17 июня; №596/595 Екатеринбург – Анапа – Тюмень, отправление из Екатеринбурга 3 июня, 3 и 27 июля, 20, 28 августа, из Анапы – 6 июня, 6 и 30 июля, 23 и 31 августа;

Екатеринбург – Анапа – Тюмень, отправление из Екатеринбурга 3 июня, 3 и 27 июля, 20, 28 августа, из Анапы – 6 июня, 6 и 30 июля, 23 и 31 августа; №595/596 Екатеринбург – Анапа, отправление из Екатеринбурга 27 июня и 21 июля; из Анапы – 30 июня и 24 июля.

Также ряд поездов будет ехать через столицу Урала:

№590/589 Челябинск – Имеретинский Курорт – Екатеринбург, отправление из Челябинска 7 июня, из Имеретинского Курорта – 10 июня;

Челябинск – Имеретинский Курорт – Екатеринбург, отправление из Челябинска 7 июня, из Имеретинского Курорта – 10 июня; №595/596 Тюмень – Анапа – Екатеринбург, отправление из Тюмени 14 августа; из Анапы – 17 августа;

Тюмень – Анапа – Екатеринбург, отправление из Тюмени 14 августа; из Анапы – 17 августа; №591/596 Пермь – Анапа – Екатеринбург, отправление из Перми 22 августа; из Анапы – 25 августа.

Отмечается, что по просьбам пассажиров был назначен ещё один дополнительный поезд №542/541 Екатеринбург – Нижневартовск. Отправление из уральской столицы назначено на 29 мая, 2, 6, 10, 14 июня, а в обратную сторону – 31 мая, 4, 8, 12, 16 июня.

Уточнить расписание и приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах. Продажа открывается за 90 суток.

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