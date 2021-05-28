Ещё одна авиакомпания начнёт летать из Екатеринбурга в Сочи и Симферополь

Количество рейсов из Кольцово на черноморские курорты России в июне достигнет 21 в сутки. Фото: Галина Соловьёва

Из международного аэропорта Кольцово впервые полётную программу на российские черноморские курорты открывает авиакомпания «Аэрофлот». Первые рейсы в Сочи и Симферополь из Екатеринбурга отправятся уже сегодня, 28 мая.

«Аэрофлот» намерен летать из столицы Урала в Сочи семь раз в неделю:

Рейсы в Симферополь запланированы ежедневно, кроме вторника, а по понедельникам и пятницам по два рейса. Время вылета зависит от дня недели и периода выполнения рейса, рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Кроме того, «Аэрофлот» начнёт летать из Екатеринбурга в Анапу с завтрашнего дня, 29 мая. Полёты планируется выполнять ежедневно, кроме понедельника. Самолёты в Анапу будут взлетать в Кольцово:

С 20 июня по четвергам и воскресеньям авиакомпания намерена выполнять рейсы в Геленджик. Время вылета в 08:20. Ранее пресс-служба аэропорта Геленджик сообщала, что «Аэрофлот» запускает прямые рейсы в Геленджик из трёх российских городов - Екатеринбурга, Перми и Уфы - с 19 июня.

Полёты по всем направлениям будут осуществляться на самолетах Airbus A320. Их вместимость - до 158 пассажиров. Время в пути составит чуть более трёх часов.

Отметим, что после запуска полётной программы «Аэрофлота» по данному направлению количество рейсов из Кольцово на черноморские курорты России в июне достигнет 21 в сутки.

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