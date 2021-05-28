В Екатеринбурге на Гурзуфской открылась новая штрафстоянка

Штрафстоянка уже готова принимать нарушителей. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге на Гурзуфской, 48а начала работать новая штрафстоянка. Она рассчитана на 150 машино-мест.

Вопрос увеличения пропускной способности городских улиц обсуждался на сегодняшнем оперативном совещании. Как отметил глава города Алексей Орлов, для решения этой проблемы необходимо бороться с нарушителями правил дорожного движения. Речь идёт о гражданах, которые паркуются в зонах действия знаков "Остановка запрещена" и "Стоянка запрещена".

Ранее градоначальник поручил ЕМУП "СМЭП Екатеринбурга" получить разрешение на деятельность по эвакуации и хранению транспортных средств. Все необходимые документы были получены. Штрафстоянка уже готова принимать нарушителей, рассказали "Областной газете" в пресс-службе мэрии.

Также на встрече обсуждались уборка улиц и подготовке города к чемпионату мира по волейболу 2022 года и Универсиаде-2023.

Ранее "Облгазета" писала, что в центре уральской столицы установят дорожные знаки "Остановка запрещена", "Стоянка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор". Речь идёт об улице Шарташской.