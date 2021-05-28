Правительство РФ компенсирует 50% затрат на чартеры в популярные российские города

На реализацию программы российское Правительство выделило 1,2 млрд рублей. Фото: Алексей Кунилов

Стоимость чартерных рейсов в популярные у туристов российские города снизится. Правила специальной программы поддержки туроператоров утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как сообщили в пресс-службе Правительства РФ, решение о запуске программы было принято по итогам встречи главы кабмина с представителями туротрасли в ходе рабочей поездки в Горный Алтай.

Согласно документу, из федерального бюджета будет возмещаться 50% затрат на организацию чартерных рейсов. Однако компенсации будут доступны не всем. Чтобы получить возмещение затрат, туристические компании должны задействовать для перевозки туристов не менее шести парных рейсов по одному маршруту. При этом число перевезённых пассажиров должно быть не менее 300 человек. Перечень субсидируемых направлений определит Ростуризм.

В середине мая на реализацию данной программы российское Правительство выделило 1,2 млрд рублей. Авторы инициативы считают, что данная мера позволит снизить конечную стоимость путёвок и повысить привлекательность путешествий внутри страны.

Как писала «Областная газета», в середине апреля спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин возмутился решением туроператоров повысить цены на путёвки по России после ограничения авиасообщения с Турцией. Он заявил, что подобные действия недопустимы, и напомнил, что схожая ситуация была в марте-апреле 2020 года, когда производители лекарств и медизделий подняли стоимость жизненно необходимых товаров.